Sky Uno Vetrina DTT - Palinsesto dal 28 Maggio al 3 Giugno 2018

Bella Prof! di Lorenzo Baglioni arriva su Sky Uno : Non mancano poi tracce dance legate alla grammatica italiana come ''L'apostrofo'' o punk legate alla scienza come ''La classificazione dei Silicati'', fino a ''Logaritmi'' in perfetto stile trap. Al ...

Nessuno provi a fermare The Rock! Ecco il nuovo trailer di Skyscraper - anche in italiano - Best Movie : Durante un viaggio in Cina, però, si troverà intrappolato nel più alto edificio del mondo assieme alla propria famiglia; va anche tutto benissimo, peccato solo che in giro ci siano dei ...

«Una canzone per me» : il contest di Lodovica Comello stasera su Sky Uno HD : Un contest per dare voce agli autori emergenti, alle penne più promettenti della musica ancora avvolte dall’anonimato. È da qui che Lodovica Comello parte per lanciare Lodovica Comello – Una canzone per me, la prima web serie social interamente dedicata alla scoperta di nuovi talenti, di maestri delle parole pronti al grande salto, all’occasione di una vita. La cantante gliel’ha regalata e quel progetto, che ha ...

Contratto di governo - ZagrebelSky : “È patto per il potere. Sulla sicurezza emerge uno Stato spietato con deboli e diversi” : Da una parte c’è il voto del 4 marzo che “ha detto una cosa semplice e una difficile. Quella semplice è un desiderio di rottura; quella difficile è il compito ricostruttivo“. Dall’altra ci sono i poteri di Sergio Marttarella che “teoricamente potrebbe respingere le proposte fattegli. Ma, se lo immagina il caos che ne deriverebbe?”. Sono gli scenari disegnati da Gustavo Zagrebelsky in un’intervista al ...

Lodovica Comello - su Sky Uno lo speciale Una canzone per me : Lunedì 21 maggio alle 21.15 su Sky Uno HD va in onda lo speciale tv Lodovica Comello – Una canzone per me, che racconta la nascita del nuovo singolo dell’artista classe 1990 lanciata dalla serie Violetta e passata dalla conduzione di Italia’s Got Talent e dalla partecipazione al Festival di Sanremo. Una canzone per me, com’è nato il nuovo singolo di Lodovica Comello La cantante, infatti, lo scorso 26 febbraio ha infatti ...

Sky Uno Vetrina DTT - Palinsesto dal 14 al 20 Maggio 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su Sky Uno (disponibile alla numerazione LCN 318) il meg...

“ES17 – Dio non manderà nessuno a salvarci”. Su Sky la vita e la morte di Emanuele Sibillo - capo della paranza dei bambini di Napoli : Nome di battaglia “ES17”. E. S. come Emanuele Sibillo, un ragazzo che, ancora minorenne, inizia la scalata nel mondo della camorra, fino a divenire il giovanissimo boss di un clan che cerca di imporsi nel centro storico di Napoli. 17 come la malasorte che vuole esorcizzare, in un gesto scaramantico che comunque non lo salverà dal morire non ancora ventenne. La sua storia è al centro di “ES17 – Dio non manderà nessuno a salvarci”, il ...

Cast e personaggi di Piccole Donne al via su Sky Uno l’11 maggio con Angela Lansbury e la figlia di Uma Thurman : Al grido di Sky in Love da oggi, 11 maggio, Cast e personaggi di Piccolo Donne saranno l'emblema di tre settimane dedicate all'amore. Una programmazione interamente dedicata all'amore prenderà il via oggi proprio con la miniserie che vedrà sul piccolo schermo, tra le altre, anche Angela Lansbury e la figlia di Uma Thurman, Maya Hawke. Saranno loro le paladine di Cast e personaggi di Piccole Donne, l'ennesima trasposizione del capolavoro di ...

Dall’11 maggio al 3 giugno Sky Uno HD +1 celebra le donne e diventa Sky Uno IN LOVE : Si veste di rosa la primavera Sky Uno HD +1. Da venerdì 11 maggio a domenica 3 giugno, infatti, il canale 109 di Sky si trasforma in Sky Uno in LOVE, un temporary channel dedicato esclusivamente ai contenuti che celebrano l’amore, la passione e il lato più femminile della programmazione Sky. Le produzioni di Sky Uno, i film di Sky Cinema, le serie Tv di Sky Atlantic, i documentari di Sky Arte e i programmi di Fox Life e Mtv, tutti insieme sotto ...

Piccole Donne : su Sky Uno l’adattamento televisivo del celebre romanzo. Nel cast Angela Lansbury : Piccole Donne: Angela Lansbury Un romanzo di formazione, la storia di quattro ragazze che diventano Donne e delle scelte che dovranno affrontare lungo il percorso che le condurrà alla vita adulta, in un paese dilaniato dalla Guerra di Secessione. Da stasera, alle 21.15, su Sky Uno arriva Piccole Donne, miniserie in tre episodi prodotta da BBC One e ispirata all’omonimo romanzo di Louisa Mary Alcott. Piccole Donne vanta nel cast grandi nomi del ...

