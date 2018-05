Governo | Zoppas Confindustria Veneto | Paese ha bisogno di coesione e di una guida

liberoquotidiano

(Di lunedì 28 maggio 2018) Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - "Gli imprenditori delesprimono tutta la loro preoccupazione per quanto sta accadendo sul piano politico nazionale e sull'inedito conflitto istituzionale. Preoccupazione per la lacuna governativa che perdura da più di 80 giorni, durante i quali non è stato poss