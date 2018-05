Terremoto Norcia | in futuro un “unico e moderno polo scolastico”

Terremoto Centro Italia : ecco come verrà recuperata la Torre di Norcia : La soprintendente ai Beni culturali dell’Umbria, Marica Mercalli, ha spiegato che i passaggi da eseguire prima di avviare i lavori di ristrutturazione della Torre civica di Norcia consistono nel consolidamento della base e smontaggio controllato della cella campanaria, successivamente si passerà al recupero. La Torre comunale “è stato il primo edificio ad essere stato messo in sicurezza subito dopo il sisma, in quanto la cella ...

Terremoto Centro Italia : a Castelluccio di Norcia parte il piano demolizioni : Al via a Castelluccio di Norcia il piano di demolizioni degli edifici lesionati dalla sequenza sismica iniziata nell’agosto 2016. Il sindaco Nicola Alemanno ha emesso un’ordinanza che prevede l’abbattimento di 18 immobili: contestualmente è prevista la rimozione delle macerie. Proseguono i lavori per la realizzazione del “deltaplano” per la delocalizzazione di 8 ristoranti presenti in paese prima del ...

Terremoto : il commissario UE per l’agricoltura in visita a Norcia : “Lavoriamo perché la Bei–Banca europea degli investimenti possa mettere a disposizione fondi a favore degli agricoltori delle zone colpite dal sisma così che possano rimanere in queste terre e creare nuova occupazione giovanile“: lo ha dichiarato questa mattina Phil Hogan, commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. Il commissario ha ricordato che l’UE ha già stanziato a favore del Centro Italia ...

Terremoto Norcia - il sindaco : basta fake news su Castelluccio : “basta fake news su Castelluccio, da ora in poi il Comune si tutelerà avviando azioni legali contro chi diffonde notizie false come quella che circola sui social e che racconta della costruzione di un ecomostro sul Pian Grande“: lo ha dichiarato al’ANSA il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, in merito a una falsa notizia circolata in questi giorni su Facebook. “Non siano piu’ tollerabili esternazioni ...

Terremoto : dona mille piantine di erbe aromatiche a Norcia : dona mille piantine di erbe aromatiche ai cittadini di Norcia. Il singolare gesto di solidarietà arriva da Forlì e ne è protagonista Mariangela Barbetta, una signora che, assieme a un’amica, si è presentata nella città di San Benedetto – in via della Circonvallazione ovest – ed ha distribuito i vasetti con l’aiuto della Pro loco e dei ragazzi del Servizio civile. L’idea di regalare piante aromatiche, spiega ...

Terremoto Centro Italia : a Norcia entra nel vivo il recupero degli edifici simbolo della città : “A Norcia, a partire da domani, si entra nella fase concreta della progettazione per il recupero del palazzo comunale, della torre civica e del teatro“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco, Nicola Alemanno. “Dopo avere presentato a Milano il concorso internazionale di idee per il rifacimento della Basilica di San Benedetto adesso e’ il momento di pensare anche al recupero degli altri edifici simbolo della ...

Terremoto Centro Italia : proseguono le demolizioni a Castelluccio di Norcia : Per consentire la messa in sicurezza del borgo di Castelluccio di Norcia, quasi completamente distrutto dal Terremoto del 2016, il Comune ha ordinato la demolizione di altri otto edifici: in assena di opposizioni, le ruspe entreranno in azione il 26 aprile. A San Pellegrino di Norcia buona parte del del paese è stata demolita, ma i lavori proseguono anche qui. Contestualmente alle demolizioni, il Comune sta ordinando anche la rimozione delle ...

Terremoto Norcia : gli agricoltori sono giunti a Castelluccio - semineranno la lenticchia : Come annunciato, i trattori degli agricoltori di Castelluccio hanno raggiunto il Pian Grande, dove avverrà la semina della lenticchia. Gli agricoltori depositeranno aratri e seminatrici all’interno dei tendoni della Protezione civile realizzati lo scorso anno. L'articolo Terremoto Norcia: gli agricoltori sono giunti a Castelluccio, semineranno la lenticchia sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Norcia : i trattori in marcia verso Castelluccio per la semina della lenticchia : Una quindicina di trattori sono pronti a percorrere la SP477 che collega Norcia a Castelluccio: gli agricoltori fanno quindi ritorno sul Pian Grande per la semina della lenticchia. “Torniamo sulle nostre terre, ma a distanza di un anno dall’ultima semina abbiamo ancora problemi di viabilita’. In alcuni tratti il passaggio dei trattori sara’ difficoltoso“, ha spiegato all’ANSA, Gianni Coccia, portavoce degli ...

Terremoto : riprendono le demolizioni a Castelluccio di Norcia : riprendono le demolizioni a Castelluccio di Norcia. Il Comune ha emesso una nuova ordinanza in cui si individuano altri due edifici da abbattere: sono i primi dopo la riapertura, seppur a fasce orarie, della strada provinciale 477 che collega Norcia al borgo. Le ruspe torneranno in azione nel centro abitato di Castelluccio a partire dal 14 aprile, salvo opposizione dei proprietari degli immobili in questione. Intanto continua la discussione su ...

Terremoto - Alemanno : Norcia si sta riprendendo : “Per vivere in questa terra occorre provare un amore viscerale, come quello che prova la nostra comunita’ che ha scelto di restare nonostante tutto. Quella che oggi voi trovate e’ una Norcia che si sta riprendendo”: e’ quanto ha detto il sindaco, Nicola Alemanno, riferendosi all’assemblea dei “Borghi piu’ belli d’Italia” che si e’ riunita nella citta’ di San ...