Salvini | Ora al voto

Di Maio su Mattarella : 'Scelta incomprensibile' - Salvini : 'No ricatti - ora al voto' : Paolo Savona sarebbe andato all'economia. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio sarebbe stato Giancarlo Giorgetti. Per Di Maio era previsto anche l'incarico al ministero del Lavoro e affari ...

Salvini : "Ho visto Mattarella" - poi dà inizio alla campagna elettorale : Il professore Giuseppe Conte ha rimesso il mandato per la formazione di un nuovo governo. Pesa il no perentorio del Quirinale sui nomi presenti nella lista dei ministri ed in particolare sul nome dell'

Conte : mio massimo sforzo - collaborazione con Di Maio e Salvini : Roma, 27 mag. , askanews, 'Ho rimesso il mandato che mi era stato conferito di formare il governo del cambiamento. Ringrazio il presidente della Repubblica per avermi conferito il mandato e gli ...

Conte rimette il mandato a Mattarella. Salvini : no ricatti - ora al voto : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato dopo un colloquio al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Fallisce dunque il tentativo di Conte...

Conte rimette il mandato a Mattarella. Salvini : no ricatti - ora al voto : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato dopo un colloquio al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Fallisce dunque il tentativo di Conte...

Conte rimette il mandato a Mattarella. Salvini : no ricatti - ora al voto : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato dopo un colloquio al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Fallisce dunque il tentativo di Conte...

Salvini : "Ho visto Mattarella" poi dà inizio alla campagna elettorale : Il veto su Savona è stato al centro del colloquio tra il capo dello Stato e Matteo Salvini. Il segretario della Lega lo ha detto durante un incontro a Terni in Umbria. "...

Verso il No del Colle a Savona. Salvini all’attacco : «O liberi di lavorare o parola agli italiani» : Fonti 5Stelle danno certo il veto del Quirinale. Il premier incaricato Giuseppe Conte da Mattarella con Savona al Mef. Attesa per le parole del Capo dello Stato...

Governo in bilico. Salvini e Di Maio al Colle prima di Conte. Ma è ancora stallo su Savona : L'obiettivo era sciogliere il nodo politico sul ministero dell'Economia che i due leader volevano affidare al professor Paolo Savona. Ma il comunicato emanato stamattina dal prescelto proprio con la ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Governo : Salvini - non mi arrendo. Oggi Conte al Colle? - 27 maggio 2018 - : ULTIME NOTIZIE di Oggi, ultim'ora: Governo, Conte al Colle in serata dopo le ULTIME parole di Savona? Salvini, 'non mi arrendo, fino all'ultimo'. Il segretario della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, ha cominciato pochi secondi fa in brevissime righe che il Governo Conte non nascerà: «il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il premier incaricato Giuseppe Conte al Quirinale questo pomeriggio che gli ha rimesso ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : scontro Salvini-Mattarella su Savona : Conte salta? (27 maggio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: continua lo scontro su Savona. Femminicidio a Prato. Sì all'aborto in Irlanda. Il Real Madrid vince ancora la Champions League. (27 maggio 2018).(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 05:17:00 GMT)

Mattarella "assediato" per Savona ministro | Salvini : "Al Tesoro un amico di Berlino? No grazie" | Fico : "Lasciare lavorare Colle e premier" : Altri tre dicasteri sembrano essere tornati in discussione. Il premier incaricato: "La riserva? Stiamo lavorando"SEGUI LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Governo : Salvini - o si inizia a lavorare o tanto vale tornare al voto : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “O il Governo parte nelle prossime ore e si inizia a lavorare o tanto vale tornare a votare e prendere la maggioranza assoluta”. Lo afferma Matteo Salvini, segretario della Lega, dal palco dell’evento in corso a Martinengo (Bergamo), trasmesso via Facebook. “La squadra di Governo che stiamo discutendo col presidente del Consiglio incaricato penso sia la migliore possibile per il ...

Governo : Salvini - o si inizia a lavorare o tanto vale tornare al voto : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “O il Governo parte nelle prossime ore e si inizia a lavorare o tanto vale tornare a votare e prendere la maggioranza assoluta”. Lo afferma Matteo Salvini, segretario della Lega, dal palco dell’evento in corso a Martinengo (Bergamo), trasmesso via Facebook. “La squadra di Governo che stiamo discutendo col presidente del Consiglio incaricato penso sia la migliore possibile per il ...