Muore e si dimenticano la crioconservazione | cadavere riesumato 8 mesi dopo e spedito in

fanpage

(Di domenica 27 maggio 2018) L'incredibile vicenda di Giuseppe Gobbi, morto nel 2017 per un tumore, aveva firmato un contratto per lada 33mila dollari con una società russa, ma al momento del decesso nessuno lo sapeva o lo ricordava, così l'uomo è stato sepolto nel normale cimitero di Imperia. Ottospunta il contratto e si dà il via libera all'esumazione.