Karina Cascella attacca Lucia Bramieri | l’invito di Barbara d’Urso

lanostratv

: RT @Mart_Iu: I have a dream: karina cascella aida nizar tina cipollari e gemma galgani al GF ViP #DomenicaLive - MsegradMaria : RT @Mart_Iu: I have a dream: karina cascella aida nizar tina cipollari e gemma galgani al GF ViP #DomenicaLive - SarfarettHeart : RT @Mart_Iu: I have a dream: karina cascella aida nizar tina cipollari e gemma galgani al GF ViP #DomenicaLive - alexandraava98 : RT @Mart_Iu: I have a dream: karina cascella aida nizar tina cipollari e gemma galgani al GF ViP #DomenicaLive -

(Di domenica 27 maggio 2018)criticata da: interviened’Ursonon ha fatto in tempo oggi a fare il suo ingresso nel salotto did’Urso che è stata subitota da. La bionda opinionista ha infatti affermato che si era meravigliata per il fatto che sia tornata a Domenica Live dopo che, come le avevano segnalato i suoi followers, al Grande Fratello aveva dichiarato di non voler prendere parte ai talk per non scontrarsi con la. Addirittura,aveva aggiunto che sarebbe stato meglio per lei partecipare ad altri programmi, in cui avrebbe potuto parlare della cultura che ha dispensato all’interno della Casa. Laa Domenica Live ha chiesto ase poteva parlare o doveva per forza urlare, poichè lasembrava non volere lasciarle lo spazio per replicare.ha quindi precisato che quanto ...