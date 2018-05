Auto sbanda e va fuori strada all' alba | morto un ragazzo di 27 anni | 4 feriti gravi

Incidente stradale/ Noventa di Piave - Auto sbanda e finisce ribaltata in un fossato : morto 31enne : Incidente stradale a Noventa di Piave: auto sbanda e finisce ribaltata in un fossato, morto 31enne. Le ultime notizie: violento frontale a Villa Santina, salvi i due automobilisti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:02:00 GMT)

Sbanda ed esce fuori strada - Francesco muore a 31 anni nell’Auto capovolta : L'automobilista ha Sbandato per cause da accertare, impattando violentemente contro ponticello in cemento. L'auto quindi si è cappottata finendo in un piccolo fossato sottostante senza lasciargli scampo.Continua a leggere

Varese - incidente stradale sull'A8 : 2 morti/ Auto sbanda e si ribalta : in cinque tra le lamiere : Varese, incidente stradale sull'A8: 2 morti e tre feriti, due dei quali molto gravi. E' avvenuto nella serata di ieri: Auto si è ribaltata dopo aver perso il controllo.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 09:52:00 GMT)

Fellatio al volante : sbanda - danneggia 4 Auto e fugge con la compagna : Un'Alfa in corsa che sbanda in città ammaccando quattro vetture in sosta, l'impossibilità di proseguire a causa dei danni rimediati, la fuga a piedi dei due occupanti e la loro individuazione. Ciò che incuriosisce, oltre...

Alla guida col foglio rosa - 19enne sbanda ed entra nel supermercato con l'Auto : Un ragazzo di 19 anni con il foglio rosa ha perso il controllo dell'auto che stava guidando ed ha sfondato la vetrina di un supermercato. E' successo domenica notte a Milano, in zona Chinatown. L'auto, una Nissan Micra con a...

Treviso - sbanda ed esce di strada con l’Auto : Enrico muore a 22 anni : Enrico Manesso, 22 anni, è l'ennesima giovane vittima del sabato sera sulle strade italiane: a bordo della sua auto ha sbandato ed è finito fuori strada. E' morto sul colpo. Ancora da accertare le cause dell'incidente.Continua a leggere

Incidente mortale in autostrada - Auto sbanda e finisce contro un tir : Incidente mortale sulla A1. Marco Paladini, 53enne di Ostia, è morto dopo che la Peugeot su cui si trovava si è scontrata contro un tir tra Pontecorvo e Ceprano. In auto con lui, alla guida, c'era...

Monza - sbanda con l'Auto e travolge un gruppo di ciclisti per strada : Perde il controllo dell'automobile e travolge un gruppo di ciclisti che pedalava in senso opposto al suo. È successo domenica mattina a Villasanta, in provincia di Monza. Al volante c'era un uomo di ...

Notte di sangue sull'Autostrada del sole : la Porsche sbanda - morti due napoletani : morti sul colpo dopo un terribile schianto in A1. Due giovani residenti a Giugliano in Campania hanno perso la vita, la Notte scorsa, lungo la corsia nord dell'autostrada Napoli-Roma in...

Asfalto viscido e l'Auto sbanda sulla tangenziale di Novara

Tragedia a Rivignano : Auto sbanda - muore una mamma di Bertiolo : Dramma nella Bassa Friulana. Uno sciagurato incidente si è verificato questo tardo pomeriggio lungo la Provinciale 7 nel tratto che da Rivignano porta a Flambruzzo. Da quanto si è appreso erano le 18.

Incidente a Milano - Auto sbanda e finisce contro un muro : morta una donna : Incidente mortale intorno alle 13.30 di oggi in via del Cardellino, a Milano. Una Opel Karl blu si è schiantata contro il muretto dell'ingresso posteriore del Vodafone Village. A bordo della vettura,