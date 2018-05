Ufficiali le prime coppie di Pechino Express 2018 | Eleonora Brigliadori | Paola Caruso e

Harry e Meghan - le prime foto Ufficiali : la più bella? Quella con George : È stato l’evento più romantico dell’anno, e quasi tutti hanno finito per dare una sbirciatina a qualche foto pubblicata sui social o a qualche speciale tv. A distanza di due giorni dal regale matrimonio tra Harry e Meghan Markle, ecco arrivare le prime foto ufficiali sul profilo Instagram The Royal Family. Neanche a dirlo, la più bella (anche se va detto che belle lo sono tutte e tre), è Quella che ritrae i due sposini insieme ai ...

Outlander rinnovata per una 5ª e 6ª stagione : l’annuncio di Starz insieme alle prime foto Ufficiali della 4ª stagione : Gli amanti dei period dramas e della Scozia potranno facilmente gioire per questo: Starz ha annunciato il rinnovo di Outlander per altre due stagioni, vale a dire una quinta e una sesta stagione. La notizia ricorda quanto già fatto con l'emittente via cavo americana in occasione della terza e della quarta stagione della serie, ordinate entrambe nel 2016. L'annuncio arriva dal profilo ufficiale di Twitter di Starz: "Non potevamo aspettare più ...

“Perché è finita con Francesco Monte”. Le prime parole di Paola Di Benedetto dopo l’Ufficializzazione della rottura. Madre Natura ha rivelato tutto : finalmente chiarezza : Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati, ormai la notizia è di dominio pubblico, e cioè che tutti stavano aspettando è proprio: le prime parole di Paola. Che le cose tra di loro non stessero andando bene si sapeva, circolavano sul web e non solo da diverso tempo molte voci. A quanto pare, dopo l’Isola le cose tra i due ex naufraghi non sono andate come sperato dai fan del reality-show condotto da Alessia Marcuzzi. dopo i ...

Tenerissime le prime foto del principino Louis - ma avete notato il dettaglio? Usciti gli scatti Ufficiali (quello con la piccola Charlotte compreso) ai fan più attenti non è sfuggito : È l’ultimo arrivato nella royal family ma il principino Louis Arthur Charles è già una baby star. Ancor prima che nascesse, lo scorso 23 aprile, la curiosità e l’attenzione dei media e dei sudditi erano alle stelle. Sarà maschio o sarà femmina il terzo figlio di William e Kate Middleton, ci si è chiesto per tutto il tempo della gravidanza? E poi, subito dopo aver appreso del fiocco celeste, come lo chiameranno? E via, scommesse su ...

Kia Niro EV - ecco le prime immagini Ufficiali del crossover elettrico – FOTO : Debutterà solo ad ottobre, sul palcoscenico del salone di Parigi, la versione a emissioni zero del crossover coreano. Tuttavia al quartier generale Kia hanno deciso di svelarne le fattezze qualche mese prima rispetto alla kermesse parigina: la versione definitiva si rifà molto alle linee del concept presentato al CES di Las Vegas, frutto della collaborazione fra i centri stile Kia di Corea e California. A beneficiarne è soprattutto ...