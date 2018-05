Conte sente Macron e auspica di incontrarlo il prima possibile

huffingtonpost

(Di sabato 26 maggio 2018) "Questo pomeriggio ho ricevuto una telefonata dal Presidente della Repubblica Francese Emmanuel, il quale ha formulato i suoi migliori auspici per il Governo che stiamo formando in Italia. Questa conversazione ha costituito l'occasione per un proficuo scambio sulle principali prospettive delle politiche economiche e sociali europee che coinvolgono i nostri due Paesi. Ci siamo lasciati con l'auspicio di poterci incontrare ilper discutere in dettaglio le varie questioni di comune interesse". Lo scrive su Fb il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe