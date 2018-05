Chelsea-Sarri - c’è l’accordo : il Napoli tratta il “pagamento” : Chelsea e Maurizio Sarri vicinissimi ad un accordo, Conte verso l’addio, ma resta da accontentare il Napoli in merito alla clausola rescissoria Il Chelsea e Maurizio Sarri sono sempre più vicini. Il meeting tenutosi a Londra tra il tecnico e la società ha portato buoni frutti ed ora si passerà all’azione per la stesura dei contratti, ma sopratutto per risolvere il nodo clausola rescissoria. Sì perchè il Napoli ha fissato in passato ...

Calciomercato Napoli - la bomba dall’Inghilterra : “la contropartita chiesta al Chelsea per liberare Sarri” : Inizia un nuovo progetto in casa Napoli con l’obiettivo di vincere il campionato ed essere sempre più competitivo in Champions League, Carlo Ancelotti rappresenta una garanzia. Nel frattempo arriva una bomba dall’Inghilterra, il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto una contropartita tecnica al Chelsea per liberare Maurizio Sarri, il nome in cima alla lista del club azzurro porta al difensore David Luiz. Sarri può liberarsi con il pagamento ...

