Referendum aborto in Irlanda Risultati voto | “sì” avanti nei sondaggi | verso svolta

Aborto : storico Referendum in Irlanda : storico referendum sull’Aborto in Irlanda: i cittadini sono chiamati a decidere se cambiare la legge attuale, tra le più restrittive d’Europa. I seggi hanno aperto alle 7 e chiuderanno alle 22 (le 21 italiane), lo spoglio inizierà alle 9 di domani (le 8 italiane) con i risultati attesi in giornata. Alle urne sono chiamati 3,5 milioni di elettori, mentre nelle 12 isole dell’oceano Atlantico i cittadini hanno già votato ieri per ...

Irlanda - si vota Referendum su aborto : 10.14 Seggi aperti fino alle 23 in Irlanda per lo storico referendum sull'aborto. Più di 3 milioni di persone decideranno se allinearsi all'Europa e mettere fine al divieto, scritto in Costituzione,all'aborto. Il referendum punta a cancellare la legge che vieta l'interruzione volontaria di gravidanza in qualsiasi circostanza, incluso lo stupro. Attualmente in Irlanda chiunque procuri o aiuti una donna a procurarsi un aborto, al di fuori dei ...

Referendum sull’aborto Irlanda - da tutti il mondo tornano per il voto : Conto alla rovescia per il Referendum che il 25 maggio potrebbe fare la storia in Irlanda. I cittadini sono chiamati alle urne per decidere se è arrivato il momento di rendere l’aborto legale e accessibile a tutte le donne. Per farlo dovranno votare «Yes» all’abrogazione dell’ottavo emendamento della Costituzione (introdotto nel 1983), quello che equipara «il diritto alla vita del feto» allo stesso della madre. Chi aiuta una ...

L'Irlanda pronta a cambiare - arriva il Referendum sull'aborto : Nel 2013, sull'onda di un caso di cronaca che ha visto la morte di una donna, fu promulgato il ' Protection of Life During Pregnancy Act ' , una legge che consente l'aborto limitatamente ai casi in ...

Irlanda, Referendum su aborto libero il 25 maggio 2018: si vota sull'abrogazione del divieto all'interruzione di gravidanza. La battaglia culturale: Vescovi, "vinda diritto alla vita"

Il Referendum sull’aborto in Irlanda : Si vota domani per abrogare una singola frase della Costituzione che stabilisce un divieto quasi totale di interrompere volontariamente una gravidanza: le cose da sapere e cosa dicono i sondaggi The post Il referendum sull’aborto in Irlanda appeared first on Il Post.

Referendum irlandese sull’aborto - ecco come cambiano le cose e la situazione in Europa : (foto: ARTUR WIDAK/AFP/Getty Images) Il 25 maggio l’Irlanda potrebbe scegliere di cambiare la sua costituzione, per entrare finalmente nel folto gruppo di nazioni Ue in cui il ricorso all’aborto è un diritto sancito dalla legge. Per farlo, i cittadini saranno chiamati a scegliere se abrogare o meno il cosiddetto ottavo emendamento, l’articolo della costituzione irlandese che attualmente riconosce pari diritto alla vita sia alla donna che al ...

Referendum aborto - domani vota l’Irlanda divisa : le donne e Dublino trascinano il sì. Pesano gli indecisi : domani lo storico Referendum sull’interruzione di gravidanza in uno dei Paesi con le leggi più restrittive d’Europa. Per i sondaggi avanti chi vuole la liberalizzazione, ma Pesano gli indecisi. Scontro tra aree rurali e grandi città

Irlanda : tutto ciò che c'è da sapere sul Referendum sull'aborto - : Il 25 maggio 3,2 milioni di irlandesi voteranno sull'ottavo emendamento della Costituzione, che vieta di fatto l'interruzione della gravidanza. Una legge del 1983 che ogni anno costringe 3.500 donne a ...

Aborto - Referendum in Irlanda : stop a inserzioni pro e contro su Facebook - Google e YouTube : Niente più inserzioni a favore o contro l’Aborto. Facebook, Google e YouTube si cuciono la bocca in vista del referendum del 25 maggio, quando l’Irlanda andrà alle urne per decidere se abrogare l’ottavo emendamento, la legge approvata nel 1983 che sancisce l’illegalità dell’interruzione della gravidanza. A partire dal 10 maggio il più grande motore di ricerca, insieme a YouTube, ha bloccato ogni tipo di contenuto relativo al tema, ...

Il gruppo irlandese del cantante Bono ha postato su twitter il proprio appoggio all'abolizione, nel prossimo referendum, dell'emendamento che vieta l'aborto.

Irlanda - il Referendum sull’aborto sarà il 25 maggio : Fra meno di due mesi, il prossimo 25 maggio, in Irlanda si terrà il referendum popolare per decidere se abolire la legge del 1983 che rese illegale l’interruzione della gravidanza. L’ottavo emendamento della Costituzione equipara il «diritto alla vita del nascituro» a quello della madre e vieta l’aborto in quasi tutti i casi (tranne quando mette a rischio la vita della donna), anche in quelli di stupro, di incesto o di anomalia fetale. È stato ...