MILANO | VEGANO DI M | AGGREDITO AL RISTORANTE Tre giovani arrestati

Vegano aggredito a MILANO : tre arrestati liberi - uno ai domiciliari - : I responsabili sarebbero un 18enne, che era fra gli arrestati , e un altro ragazzo non ancora identificato. L'episodio si è verificato nella serata del 23 maggio in un locale di Porta Romana

Vegano aggredito a MILANO : tre arrestati liberi - uno ai domiciliari : Vegano aggredito a Milano : tre arrestati liberi , uno ai domiciliari I responsabili sarebbero un 18enne, che era fra gli arrestati , e un altro ragazzo non ancora identificato. L'episodio si è verificato nella serata del 23 maggio in un locale di Porta Romana Parole chiave: ...

"Vegano di m...a - cosa mangi?". Insulti e botte al cliente. Arrestati 4 giovani della MILANO "bene" : Quattro giovani sono stati Arrestati per rapina aggravata e lesioni dopo aver aggredito verbalmente e picchiato il cliente di un ristorante vegano a Milano. "Vegani di m...", "fate schifo", "che c... state mangiando?", sono queste le frasi che hanno rivolto a un 32enne che stava cenando col fratello seduto ai tavolini esterni di un locale in viale Monte Nero.Un'aggressione gratuita da parte degli sconosciuti, successivamente identificati dai ...