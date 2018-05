Massacro del Circeo | dopo 42 anni Izzo rivela | “Ammazzammo anche Rossella Corazzin”

Massacro del Circeo - rivelazione choc di Izzo dal carcere : «Uccidemmo anche una 17enne sul Trasimeno» : Il Massacro del Circeo è arrivato fino al Bellunese: gli autori di stupri e violenze bestiali nel Lazio avrebbero rapito e ucciso anche Rossella Corazzin, la ragazza...

Massacro del Circeo - Izzo rivela : “Nel ’75 rapimmo e uccidemmo 17enne friulana” : Una rivelazione di Angelo Izzo, uno degli autori del Massacro del Circeo, getta una nuova luce sulla sparizione di Rossella Corazzin, 17enne pordenonese di San Vito al Tagliamento sparita nel nulla il 21 agosto 1975 dai boschi di Tai di Cadore, nel bellunese. Lo scrive il Gazzettino.it. Izzo, che sta scontando due ergastoli nel carcere di Velletri, ha raccontato ai magistrati che la ragazza fu rapita durante una vacanza in Cadore, portata sul ...

“Un Massacro”. Bomba tra i fedeli - decine di morti. Almeno 30 i feriti. La situazione : Almeno 10 morti e 30 ferite. E il bilancio è destinato a salire. A quanto si apprende, un Bomba sarebbe esplosa mentre alcuni fedeli erano raccolti in preghiera. Non c’è stata per ora nessuna rivendicazione, ma molti cittadini pensano che l’obiettivo sia stata scelto perché sede elettorale. Non si esclude la mano dell’Isis, il sedicente stato islamico che da anni colpisce in tutto il mondo. La notizia viene da Khost, città ...

Nigeria - raid islamico in chiesa. Massacro dei fedeli e dei preti : Ancora orribili violenze contro i cristiani in Nigeria . E tra i 19 morti, veri e propri martiri del nostro tempo, ci sono anche due sacerdoti. L'attacco è avvenuto ad Ayar-Mbalom, nella zona di Gwer ...

Amici - Heather Parisi : "Qualcuno fermi questo gioco al Massacro prima della tragedia" : "Ciascuno si assuma la propria responsabilità e fermi questo ignobile gioco al massacro prima che accada l'ennesima tragedia attribuita all'iniziativa di uno squilibrato solitario con tanti complici"...

?Usa : 19 anni fa il Massacro del Columbine - la prima delle stragi a scuola : Migliaia di studenti a Washington. "Walkout" di protesta, con i ragazzi che escono dalle classi, sono previsti in scuole di tutto il Paese

Sette militari del Myanmar hanno ricevuto una condanna a dieci anni di prigione per aver preso parte a un Massacro di Rohingya : Sette militari del Myanmar sono stati condannati a scontare dieci anni di prigione e lavori forzati per aver preso parte al massacro di dieci Rohingya, i membri della minoranza di religione musulmana da anni perseguitata nel paese a maggioranza buddista. The post Sette militari del Myanmar hanno ricevuto una condanna a dieci anni di prigione per aver preso parte a un massacro di Rohingya appeared first on Il Post.

Fials Viterbo : 'Il precariato ed il Massacro degli amministrativi della ASL Viterbo' : ... a progetto, partite IVA, co.co.co ecc, pensavamo che finalmente si fosse raggiunta quella necessaria dose di buon senso e consapevolezza affinché nel mondo del lavoro si respirasse un clima nuovo, ...

Prc : "A Gaza c'è stato un Massacro. Chiediamo a Mattarella di esprimere la condanna del popolo italiano" : Il Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea chiede al governo italiano, alla rappresentante europea per la politica estera Mogherini e all'intera comunità internazionale l'immediata ...

Emiliano D'Amato : 'Aumento discarica CISA - un Massacro per tutti i Comuni della Provincia' : Non è oramai un segreto per i cittadini di Pulsano quanto pesi sull'economia locale e sulle nostre tasse la gestione dei rifiuti solidi urbani. Quello però che molti cittadini ignorano è proprio la suddivisione dei costi fra il servizio di raccolta e quello dello ...

Il discorso di Millie Bobby Brown ai Kids Choice Awards per gli “angeli” del Massacro di Parkland : “Questo è per voi” (video) : Millie Bobby Brown ai Kids Choice Awards ha conquistato la giovane platea con un discorso dedicato alle vittime del massacro di Parkland. La giovane star di Stranger Things è salita sul palco indossando una tuta in jeans che portava le scritte "Never again" e "March 4 our lives" ("Marciamo per le nostre vite"), due dei slogan della manifestazione contro l'uso delle armi. Premiata come attrice preferita dal pubblico durante l'evento creato dal ...

M5S al governo : riporti il nostro ambasciatore dal Cairo e cacci i poliziotti responsabili del Massacro alla Diaz : Sono uno dei tanti della sinistra dispersa che si augura che il Pd renda possibile il formarsi di un governo 5 stelle. Per sbarrare la strada alla destra, e anche per rispetto ai tanti suoi ex elettori che i 5 stelle hanno votato, convinti che quello fosse il voto più utile per cambiare davvero questo Paese.Forse però è il momento di individuare, noi della sinistra dispersa e volenterosa, una serie di contenuti su cui ...

“Assassino!”. Il Massacro e la disperazione di una madre. Il figlio tra i tre minorenni accusati dell’omicidio di Franco Della Corte - ammazzato a bastonate : Due giorni fa la morte di Franco Corte, la guardia giurata 52enne aggredita all’alba dello scorso 3 marzo alla stazione Della metropolitana di Piscinola, a Napoli. Dopo aver combattuto quasi due settimane in ospedale, Della Corte è deceduto venerdì alle 3.30. “L’Amministrazione comunale è vicina con affetto alla moglie e ai familiari di Francesco Della Corte, il vigilante Della Security service, ai quali esprime profondo ...

Sant’Anna di Stazzema - un “Ostello della pace” nella casa del Massacro delle Ss. La Germania : “Pronti a pagare una parte” : Un Ostello della Pace nella casa in cui le SS massacrarono la sua famiglia. E’ quello che potrebbe nascere, con il contributo finanziario della Germania, a Sant’Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, grazie alla generosità di Enrico Pieri, 84 anni. Pieri è sopravvissuto, all’età di 10, a uno dei massacri nazifascisti più efferati della seconda guerra mondiale. Berlino fa molta fatica a far condannare i suoi ex militari ritenuti colpevoli dai ...