Lipodistrofia e diabete insulino-resistente

Blastingnews

(Di venerdì 25 maggio 2018) Forse non tutti i pazienti diabetici-resistenti, siano essi di tipo 1, 2 o LADA, sono a conoscenza che uno dei rischi derivanti dall'abitudine di auto-somministrarsi insulina è la possibilità di sviluppare una condizione patologica più o meno grave chiamata. Per i pazienti che soffrono di questa patologia è stata recentemente istituita l'Associazione Italiana Lipodistrofie a Roma, con l'obiettivo di creare uno spazio solidale ma anche di rivolgere l'attenzione pubblica sulla terapia elettiva non ancora approvata dall'Unione Europea. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e quale può essere la causa principale di tale disturbo....