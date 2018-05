Gelmini | Lega-M5s perdono di vista il paese reale

Istat : Gelmini - Paese fa fatica - con contratto Lega-M5S ci schiantiamo : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Dall’ Istat arriva la foto di un Paese che fa fatica : 5 mln di italiani in povertà, aumenta la disoccupazione al Sud, nascite ancora in calo. Il nuovo governo si troverà davanti queste emergenze, ma con la bozza di contratto Lega-M5S rischiamo di schiantarci alla prima curva”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini , capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L'articolo Istat : ...

Gelmini : "Distanze tra Lega e M5s Avevamo avvertito Salvini" : Lo stallo prosegue. Movimento Cinque Stelle e Lega non avrebbero ancora trovato la quadra sul programma di governo gialloverde. Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno chiesto più tempo al Colle per ...

Lega : Berlusconi permetta governo con M5S. No Gelmini : «Irricevibile» : 'Sulla situazione politica in Italia non siamo preoccupati, abbiamo piena fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella'. Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione Ue.