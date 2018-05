Farah rientrata a Verona La 19enne pakistana in un luogo sicuro | “Sarà protetta e avrà

Farah - RIENTRATA IN ITALIA/ La ragazza pakistana costretta ad abortire è stata trasferita in un luogo segreto : FARAH, tornata in ITALIA ragazza pakistana costretta ad abortire: è atterrata a Malpensa con un volo da Abu Dhabi dopo aver trascorso alcuni giorni nell'ambasciata ITALIAna ad Islamabad(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 17:31:00 GMT)

