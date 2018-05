Prove generali per l' estate | arriva a Sorrento il laboratorio mobile dell' Arpac per

Teatro - Bian chiude le Prove generali di Palinodie : Al percorso di sperimentazione e maturazione artistica, portata avanti attraverso gli spettacoli si affiancano poi attività e collaborazioni varie legate a vari enti pubblici e privati. Un progetto ...

Meghan Markle e Harry - il matrimonio/ Prove generali della parata e ultimo avvistamento dei futuri sposi : Meghan Markle e Harry, è tutto pronto per il matrimonio che sarà celebrato il 19 maggio: la sposa cambia le regole anche per il look. Ecco chi curerà il suo make up.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:55:00 GMT)

Marte - dal 2020 in Italia Prove generali di colonizzazione : Il progetto è già stato approvato dal Miur ed è in fase di certificazione del ministero dell'Economia. "Una volta partiti i lavori, dovrebbe essere completato tra il 2022 e il 2023", ha precisato all'...

Poste - Prove di alleanza con Generali : Il mercato guarda ai rumors su un futuro accordo nel Danni. Le ipotesi su un possibile ingresso nel capitale del Leone

Soverato - il 25 aprile le Prove generali aperte al pubblico della GDL band : L'evento è stato organizzato dalla GDL, Giusta Dimensione Live, azienda leader nei servizi per lo spettacolo da oltre trent'anni, in collaborazione con l'Agenzia Xenia Spettacoli di Teo Sinopoli e ...

Cicloturismo : a Lignano Sabbiadoro Prove generali di turismo sostenibile : [1° Rapporto sull'economia della bici in Italia e sulla ciclabilità nelle città. In collaborazione con VeloLove e GRAB+. Maggio 2017]. Il solo Cicloturismo incide per circa 2 miliardi di euro: un ...

25 aprile e 1 maggio - Prove generali d'estate per 15 milioni di italiani : Il lungo e freddo inverno, che ha regalato persino una inaspettata nevicata a Roma, è definitivamente alle spalle . prove generali d'estate per 15 milioni di italiani che approfitteranno del doppio ...

Formula 1 - GP di Cina : le novità tecniche di Ferrari - Mercedes e Red Bull...Prove generali in vista di Baku : Mercedes e Ferrari impegnate in vista di Baku Un lavoro piuttosto simile è stato fatto dai team che stanno lottando per il mondiale , Ferrari e Mercedes, con Hamilton e Vettel che sono scesi in pista ...

Sei clan nel cuore di Napoli : i raid Prove generali di faida : Sei clan in meno di cinque chilometri quadrati. Nel cuore del centro storico della terza città d?Italia «operano» attivamente almeno sei famiglie criminali: fanno affari...

Sei clan nel cuore di Napoli : i raid Prove generali di faida : Sei clan in meno di cinque chilometri quadrati. Nel cuore del centro storico della terza città d'Italia 'operano' attivamente almeno sei famiglie criminali: fanno affari d'oro spacciando droga e ...

Prove generali per un nuovo centrosinistra : Maurizio Martina arriva al Centro congressi Cavour, a pochi passi dalla stazione di Roma Termini, poco prima delle 11. Sul palco, in quel momento, c'è Giuseppe Provenzano, organizzatore della kermesse "Sinistra anno zero", che questa mattina ha riunito il Partito democratico critico verso Matteo Renzi e alcuni esponenti di Liberi e Uguali. Il segretario reggente assiste in piedi all'intervento di Provenzano, membro della direzione ...

Volkswagen Atlas Tanoak - Prove generali per il futuro pick-up : La Volkswagen ha presentato un nuovo prototipo di pick-up al Salone di New York, la Atlas Tanoak, un nome che deriva da un particolare albero della West Coast che può arrivare a misurare oltre 40 metri in altezza. Come anticipato, l'evoluzione con cassone posteriore della Atlas è pensata per sondare il terreno in vista della possibile futura introduzione sul mercato americano di un nuovo pick-up del marchio di Wolfsburg. C'è spazio per ...

A Milano Prove generali per una città senza contanti : arriva la moneta digitale : Rendere Milano una città cashless, in cui abitanti e turisti possano pagare senza contanti, può diventare un sogno possibile. A questo obiettivo hanno lavorato giorno e notte per 26 ore no-stop i 70 partecipanti dell’hackathon “Cashless Milano Hack”. L’evento rientrava nell’ambito della Milano Digital Week svoltasi al Base di Milano e giunta oggi al termine. A vincere il premio di 8mila euro il progetto realizzato dal gruppo Coin Busters. Tre ...

Elezioni - Ragusa Centrodestra : Prove generali di Unità : Ragusa Centrodestra, prove generali di Unità. Ma sul Corfilac Sonia Migliore smentisce Maurizio Tumino.