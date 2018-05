Napoli | Reina davanti ai pm antimafia | ' Quindicimila euro agli Esposito? Non ricordo'

Napoli - inchiesta antimafia : Reina interrogato come persona informata sui fatti : Il portiere ascoltato dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia che indagano sulle attività dei fratelli Esposito

Napoli - sotto inchiesta Paolo Cannavaro e Pepe Reina : 'Rapporto con pregiudicati' : Deferimento della Procura Figc per Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica e per le società Napoli, Sassuolo e Palermo in seguito a una indagine della Dda di Napoli. Il Procuratore federale ed ...

“Rapporti con esponenti della camorra” : deferite Napoli - Palermo - Sassuolo - Reina ed altri calciatori e soggetti vicini al club : Il Napoli al centro di una vera e propria bufera legata a rapporti con alcuni esponenti della camorra, pioggia di deferimenti da parte della Procura Figc Deferimento della Procura Figc per Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica e per le società Napoli, Sassuolo e Palermo in seguito a una indagine della Dda di Napoli. Il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto, esaminati gli atti dell’indagine compiuta dalla DDA ...

Deferiti dalla Figc gli ex calciatori del Napoli Reina e Cannavaro jr per rapporti con pregiudicati legati a clan della camorra : Deferiti dalla giustizia sportiva per aver frequentato e frequentare a tutt'oggi pregiudicati legati ad ambienti camorristici: Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica andranno a processo sportivo a seguito dell'inchiesta della Dda, i cui atti erano stati acquisiti dalla procura Figc.Il procuratore capo Giuseppe Pecoraro ed il suo vice hanno deciso di deferire i tre giocatori e per responsabilità i club di appartenenza Napoli, ...

Napoli : commozione per Reina e Maggio : Napoli, 20 MAG - Prepartita di addii al San Paolo prima di Napoli-Crotone, ultima giornata di campionato. All'ingresso delle squadre per il riscaldamento lo speaker ha presentato l'ingresso del ...

Napoli-Crotone - San Paolo sold out per l'addio di Reina : Domani il portiere spagnolo disputerà la sua ultima partita in Campania prima dell'approdo al Milan: pronti 45mila spettatori per salutare l'ex Liverpool

Calciomercato Napoli - ipotesi clamorosa per il dopo-Reina : sorpresa per la porta : Calciomercato Napoli – Il Napoli si prepara per l’ultima giornata del campionato di Serie A ma il pensiero è inevitabilmente rivolto alla prossima stagione ed al mercato ed in particolar modo al sostituto del portiere Reina. Adesso però, come riporta anche Sport Fair sta iniziando a circolare una pazza idea per quanto concerne il Calciomercato napoletano, vale a dire quella che porta a Donnarumma, partenopeo doc. Il Napoli non ...

Pazza idea Napoli : e se fosse Donnarumma il “dopo-Reina”? : Donnarumma alle prese con le tante voci di calciomercato che lo coinvolgono, adesso anche il Napoli si è fatto sotto Il Napoli si appresta a chiudere una stagione ricca di soddisfazioni in campionato, nonostante nelle ultime giornate sia svanito il sogno scudetto. Di certo la squadra del patron De Laurentiis ci riproverà nella prossima stagione, con ambizioni rinnovate ed una squadra che di certo sarà rinforzata sul mercato. Ci sarà da ...

Napoli - l'ultima cena di Reina : niente show e tanta malinconia : Il Napoli dei record festeggia con un'insolita pacatezza la fine della stagione. Buon umore sì, ma niente trenini, niente canzoni e cori da stadio cantati a squarciagola dagli azzurri: ormai i giochi ...

Calciomercato Napoli/ News - 4 top club su Jorginho. Leno erede di Reina? (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli News, ultime sulla squadra di Maurizio Sarri: sono quattro i top club europei sulle tracce del regista italo-brasiliano Jorginho. Bernd Leno al posto di Pepe Reina?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:26:00 GMT)

Scudetto alla Juve - Reina : 'La fine di un sogno'. Poi il saluto : 'Ora l'ultima con il Napoli' : 88 punti in campionato, 27 vittorie su 37 gare in Serie A: numeri straordinari, che però non sono bastati al Napoli per conquistare il tricolore. Nonostante i due record assoluti realizzati dal club ...

Camorra a Napoli - caos sul calcioRapporti intimi con Reina e Higuain"Barche e locali a disposizione" : Reina, come Higuain e Paolo Cannavaro, erano molto legati ai fratelli imprenditori arrestati per Camorra. Gli mettevano a disposizione i loro locali per feste e cerimonie e la barca di 26 metri Segui su affaritaliani.it

Napoli - sequestrato il locale che ha ospitato la festa di addio di Pepe Reina : Napoli - A conclusione di indagini coordinate dalla Dda di Napoli , il Centro Operativo Dia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare riguardante tre fratelli noti imprenditori nel settore ...

Calciomercato Napoli - clamoroso retroscena su Reina - svelato il futuro di Albiol e Callejon : Calciomercato Napoli – Il Napoli è impegnato nella stagione di Serie A, l’obiettivo della squadra azzurra è quella di continuare a lottare fino all’ultimo per lo scudetto. Ma il pensiero è rivolto anche alla prossima stagione, in particolar modo al mercato, nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte dell’agente Manuel Garcia Quillon a Radio Crc, ecco quanto riferito dall’emittente partenopea: “Ci ...