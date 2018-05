Il primo giorno di Conte da premier designato

Roberto Mancini - primo giorno a Coverciano : 'Ho parlato con Buffon e...' : Il grande giorno di Roberto Mancini è arrivato. Da oggi, infatti, gli azzurri sono riuniti a Coverciano per preparare le tre amichevoli che nei prossimi giorni li vedranno impegnati contro l 'Arabia ...

Coverciano - primo giorno di ritiro per la Nazionale di Roberto Mancini [FOTO] : 1/13 Marco Bucco/LaPresse ...

Iniesta - primo giorno al Vissel Kobe : 'E' una sfida importante' : TORINO - Andres Iniesta 'gioca il più bel calcio del mondo'. Il proprietario del Vissel Kobe Hiroshi Mikitani ha ufficializzato in pompa magna l'arrivo della 34enne stella spagnola, 22 anni vissuti ...

Ascolti TV FOCUS - ecco com’è andato il primo giorno : Ieri, giovedì 17 maggio 2018, è partito alle ore 21.15 circa, per la prima serata, il nuovo canale acquistato da Mediaset FOCUS. Il canale, lo ricordiamo, è raggiungibile al canale n° 35 del Digitale terrestre, al posto di Italia 2, spostato alla numerazione 120. Com’è andata la prima in termini di dati d’ascolto? Scopriamolo insieme con tutti e 3 gli eventi in onda ieri sera sul canale 35. Ascolti FOCUS, ieri 17 maggio C’è ...

Per Vettel doppio GP nel primo giorno di test : Più della distanza di due GP di Spagna, 136 giri quelli coperti dalla Ferrari nella prima delle due giornate di test in-season, con Sebastian Vettel al volante. Sulla SF71H sono state provate diverse soluzioni, “ma non in chiave Montecarlo”, ha sottolineato il pilota, “perché quella è una gara troppo particolare. Diciamo che ci siamo fatti […] L'articolo Per Vettel doppio GP nel primo giorno di test sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

F1 – Terminato il primo giorno di test a Barcellona : Verstappen davanti a tutti - terzo Vettel [FOTO] : E’ Terminato il primo giorno di test a Barcellona, Max Verstappen ha chiuso al primo posto davanti a Carlos Sainz e Sebastian Vettel. Sesta la Mercedes di Hamilton Si è chiuso il primo giorno di test sul circuito di Barcellona, a far la voce grossa ci ha pensato Max Verstappen che, dopo il terzo posto del Gp di Spagna, ha chiuso oggi davanti a tutti. Il pilota della Red Bull ha fermato il crono sull’1:17.528, precedendo di soli 34 ...

Domanda Btp Italia 2 - 3 mld il primo giorno : E sarà soprattutto la risposta di questi ultimi a fornire il polso del livello di gradimento al titolo di Stato indicizzato all'inflazione in questa fase di incertezza politica e di transizione verso ...

Btp Italia - al via il collocamento : nel primo giorno oltre 2 miliardi : Ha superato i 2 miliardi di euro, la raccolta ordini del Btp Italia nella prima giornata dell'emissione del titolo indicizzato all'inflazione, destinata agli investitori retail fino a mercoledì. ...

Governo : Di Maio - Mattarella sa da primo giorno nostro no a esecutivo neutrale : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente della Repubblica per la pazienza che ha avuto in questo periodo. Sono sempre stato onesto e lineare anche con il Quirinale, abbiamo spiegato con il Movimento fin dove potevamo arrivare e dove non potevamo arrivare. Noi un Governo tecnico o neutrale che dir si voglia non lo votiamo, non per la proposta che farà il Presidente della Repubblica, ma perchè ...

Festival di Cannes 2018/ Su la Croisette per il primo giorno della manifestazione : tutti i film in concorso : Festival di Cannes 2018, su la Croisette per il primo giorno della manifestazione: programma, tutti i film in gara. Grande attesa per i nuovi film di Matteo Garrone e Lars Von Trier.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 00:12:00 GMT)

E voi - ricordate il primo giorno di scuola media? : Ogni nuovo inizia si porta dietro una strana sensazione mista tra paura ed eccitazione, a tutte le età. Una delle prime prove a cui siamo chiamati, da bambini, è l’ingresso alla scuola. Il primo giorno alle elementari passa alla storia della nostra vita, tra foto scattate all’ingresso di scuola, in cui spesso i più emozionati sono i genitori e la curiosità di scoprire quale sarà il nostro banco e soprattutto cosa ci attende tra le ...

Venezia - primo giorno dei tornelli per regolare flusso turistico. FOTO : Venezia, primo giorno dei tornelli per regolare flusso turistico. FOTO La città lagunare ha inaugurato i due varchi, ai piedi del ponte di Calatrava e di quello degli Scalzi. L’esperimento è stato ideato per deviare lungo percorsi alternativi i non residenti, in caso di afflusso sopra la media. VIDEO Parole ...