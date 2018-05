Trump usa i dazi per convincere Xi ad aiutarlo con Kim?

Usa - Trump taglierà fondi pro-aborto : 1.45 Le cliniche che raccomandano l'aborto come metodo di pianificazione familiare o mettono le loro strutture a disposizione di medici che praticano l'aborto non riceveranno più fondi federali. Lo prevedono le nuove restrizioni varate da Trump e volte a vietare l'aborto. "La proposta non vieta la consulenza sull'aborto ma proibisce la raccomandazione dell'aborto come metodo di pianificazione familiare",ha precisato il ministero della ...

Gelo Usa-Venezuela dopo sanzioni Trump : ...Trump,dopo la rielezione di Maduro a presidente, definendo gli Usa una "minaccia alla pace del mondo". Trump ha proibito ieri a cittadini, istituzioni o società Usa di acquistare il debito del ...

Gelo Usa-Venezuela dopo sanzioni Trump : 21.04 Il Venezuela condanna le nuove misure "coercitive e unilaterali" imposte dal presidente Usa,Trump,dopo la rielezione di Maduro a presidente, definendo gli Usa una "minaccia alla pace del mondo". Trump ha proibito ieri a cittadini, istituzioni o società Usa di acquistare il debito del Venezuela o beni del Paese in Usa. "Le misure bloccano lo sviluppo e ostacolano l'accesso ai beni essenziali", dice Maduro che ha espulso il più alto ...

Commercio - Usa e Cina stipulano un accordo di tregua sui dazi : Trump esulta : Tanto che il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire ha ammonito che "il rischio è che gli Stati Uniti e la Cina si mettano d'accordo alle spalle dell'Europa se l'Europa non è in grado di ...

Usa - Trump : via a inchiesta su infiltrazione Fbi in mia campagna : Dopo le indagini sul Russiagate, Donald Trump passa alla controffensiva chiedendo un'inchiesta su possibili infiltrazioni Fbi durante la sua campagna elettorale. "Con la presente chiedo che il ...

Putin avvisa Trump sul gasdotto/ “Il North Stream 2 si farà”. La chiara risposta di Russia e Germania agli Usa : Putin avvisa Trump sul gasdotto: “Il North Stream 2 si farà”. La chiara risposta di Russia e Germania agli Stati Uniti, dopo che questi ultimi vorrebbero "boicottare" la pipeline(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:50:00 GMT)

Usa - Trump taglia fondi federali a cliniche che praticano aborto : L'amministrazione Trump ha avviato l'iter per tagliare i fondi federali alle cliniche che praticano l'aborto. Le nuove regole sono state proposte dal Dipartimento per la sanità e sono sostenute dal ...

Usa. Trump taglia fondi cliniche aborto : 04.56 L'amministrazione Trump ha avviato L' iter per tagliare i fondi federali alle cliniche che praticano o suggeriscono l'aborto. Le nuove regole sono state proposte dal Dipartimento per la sanità e sono sostenute dal presidente. Lo ha reso noto in serata la Casa Bianca, sottolineando che si tratta dell' attuazione di una promessa del presidente. L'obiettivo sarebbe quello di assicurarsi che i contribuenti non finanzino indirettamente ...