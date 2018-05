Parma Due maestre d’asilo arrestate per maltrattamenti

Parma - muore a 18 mesi dopo due giorni di febbre : aperta inchiesta : La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per morte come conseguenza di altro reato, senza indagati, sul decesso di un bambino di 18 mesi portato dai genitori, mercoledì scorso, all'...

Parma - bimbo di 18 mesi muore dopo due giorni di febbre alta : aperta inchiesta : Il piccolo aveva febbre alta da due giorni, poi è peggiorato improvvisamente: quando i genitori sono arrivati all'ospedale Maggiore di Parma era già deceduto. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine, in cui non risulta ancora nessun indagato, per fare chiarezza sulla vicenda.Continua a leggere

