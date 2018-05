Fico non canta Inno di Mameli e tiene mani in tasca Video | gaffe del Presidente Camera

GOVERNO LEGA-M5S - Fico E CASELLATI DA MATTARELLA/ “Conte non sia un esecutore” : moniti Ue a Salvini-Di Maio : GOVERNO LEGA-M5S, MATTARELLA dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo premier? Consultazioni con FICO e CASELLATI, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:10:00 GMT)

Roberto Fico - lo strano fax della querela alla redazione delle Iene : che cosa non ha spedito : Finalmente in Italia si può dire addio ai vecchi e squallidi metodi da Prima o Seconda repubblica con le minacce a giornalisti e programmi tv che si intromettono negli affari di questo o di quel ...

Istat : occupazione in ripresa ma non al sud. Non si arresta il declino demograFico : Le regioni del sud continuano a soffrire per la mancanza di posti di lavoro, soprattutto tra i giovani. Siamo il secondo paese più vecchio al mondo. -

RIFORMA PENSIONI 2018/ Esodati - incontro con Roberto Fico per la nona salvaguardia (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 16 maggio. Alcuni Esodati hanno incontrato il Presidente della Camera. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 05:57:00 GMT)

Roma : Fico alla Romanina - istituzioni non lasciano soli cittadini : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Qualche settimana fa in un bar nel quartiere Romanina alcuni esponenti del clan dei Casamonica sono stati protagonisti di un gesto meschino e vigliacco, picchiando una cliente disabile e il barista. Quattro persone sono state arrestate dalle Forze dell’ordine per l’aggressione. Questo pomeriggio ho deciso di andare a prendere un caffè in questo bar per conoscere i due ragazzi che lo gestiscono ...

Cremona - capotreno aggredito dopo lite su figlio disabile/ Il padre a Pomeriggio 5 : "Non giustiFico il gesto” : Cremona, capotreno aggredito da marito furioso, padre di disabile non perdona il comportamento nei confronti della moglie e del figlio. L'aggressore a Pomeriggio 5 chiede scusa.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:38:00 GMT)

Governo - Fico al Salone del libro di Torino non commenta : “Lega-M5s? Sono ottimista per natura” : All’inaugurazione del Salone del libro di Torino, il presidente della Camera Roberto Fico non commenta il possibile accordo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, ma si limita a commentare “Sono ottimista per natura”. L'articolo Governo, Fico al Salone del libro di Torino non commenta: “Lega-M5s? Sono ottimista per natura” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il popolo saharawi è un popolo paciFico e ha scelto sempre soluzioni nonviolente : ... arresti e torture a cui ci ha sottoposto il Marocco, senza contrapporre alcuna violenza ma scegliendo la strada pacifica di coinvolgere ed informare il resto del mondo, con lo scopo di costringere ...

Governo - Renzi : “Fico sull’autobus? Un politico serio non fa queste pagliacciate da qualunquisti 5 Stelle” : “Finché non ci sarà un sistema elettorale e istituzionale diverso, questo Paese non sarà mai governato in modo chiaro. Serve un modello elettorale come quello dei sindaci, come avevamo proposto con l’Italicum”. Così a Dimartedì (La7) il neo-senatore del Pd, Matteo Renzi, che si esprime anche sul suo partito: “Siccome si va in campagna elettorale, il Pd deve smettere di litigare, il che è un’impresa. Stop ai litigi, basta discussioni. ...

FESTIVAL DI CANNES 2018 - CATE BLANCHETT/ "Il #MeToo non influenzerà il concorso cinematograFico" : CATE BLANCHETT, presidente della giuria del FESTIVAL di CANNES 2018, presenza la kermesse caratterizzata dalle proteste dei movimenti #MeToo e Time's Up.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 08:15:00 GMT)

Cate Blanchett : "Il #MeToo non influenzerà il concorso cinematograFico. Non siamo al Premio Nobel" : Se si pensa a Cate Blanchett e ai suoi otto giurati che è chiamata a presiedere per assegnare la Palma d'oro, non è immediato accostarla alla Biancaneve disneyana con i suoi sette nani a proteggerla. Cordiale ma distante, sorridente ma compresa nel ruolo, accomodante ma sempre pronta a rispondere per prima rintuzzando gli accenti curiosi della stampa, Madame la Presidente ricorda piuttosto una First Lady che prevale sul marito con ...

Le Iene non mollano Fico - seconda puntata sulla colf in nero : "Quello che il presidente della Camera non ha chiarito" : Domanda: "Roberto Fico vive qua?". Risposta: "No, non vive qua, qua abitano la madre, il padre... ma non lui". A parlare è un macellaio del quartiere Posillipo di Napoli, la zona dove è cresciuto Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati. Le Iene non mollano il grillino sulla vicenda della colf in nero e sono andate a verificare quanto sostenuto dal legale di Fico, secondo il quale il presidente della Camera non vivrebbe ...

Assicurazioni - Cassazione : “Unit linked non sono polizze”/ Rischio aggravi fiscali? Ania : “Caso speciFico” : Assicurazioni, Cassazione: “Unit linked non sono polizze”. Si tratta di strumenti di investimento senza garanzia di restituzione del capitale. Rischio aggravi fiscali? Ania: “Caso specifico”(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 17:58:00 GMT)