Cittadella dell' economia in degrado | Gravina | Fallimento politico e

Playoff Serie B - sull’ultima promozione l’ombra del tribunale : Bari-Cittadella al San Nicola - ma padovani pronti al ricorso : L’ultima promozione in Serie A si gioca (pure) in tribunale: quest’anno il verdetto del campo rischia di essere sub iudice. Sabato 26 maggio iniziano i Playoff di Serie B: il primo turno preliminare è Bari-Cittadella, allo stadio San Nicola in Puglia, ma i campi avrebbero potuto benissimo essere invertiti. E non è neppure del tutto escluso che lo siano, di qui al giorno della partita. I biancorossi, infatti, rischiano una penalizzazione per ...

Serie B - il Cittadella chiede il rinvio dei playoff : il duro comunicato del Bari : Il deferimento del Bari ha portato il caos in Serie B, in particolar modo il Cittadella ha chiesto il rinvio dei playoff, le ultime dichiarazioni non sono andate giù al Bari che ha risposto con un duro comunicato: “F.C. Bari 1908 S.p.a. manifesta stupore e disappunto in ordine alle improvvide dichiarazioni rilasciate da un dirigente e purtroppo anche dal tecnico di A.S. Cittadella S.r.l. Lascia stupefatti la sicumera con cui, nella più ...

Calcio - scontro in Lega tra Bari e Cittadella sulla sfida play off 'Prima si decida su penalizzazione' : Dura reazione del Bari alla richiesta del Cittadella di rinviare la sfida dei play off della serie B contro la squadra pugliese, in attesa dell'esito del deferimento a cui è sottoposto il club del ...

Bari deferito - la clamorosa richiesta del Cittadella in vista dei playoff : Si è conclusa la stagione regolare del campionato di Serie B, adesso grande attesa per i playoff per stabilire la terza squadra promossa dopo Empoli e Parma. Si preannunciano giorni caldissimi soprattutto per quanto riguarda il Bari, in particolar modo dopo il deferimento, secondo La Gazzetta del Mezzogiorno il Cittadella (e prossimo avversario del Bari ai playoff) avrebbe intenzione di chiedere un posticipo degli spareggi promozione fino a ...

Giornata biodiversità : Oliverio e Shiva presenti nella Cittadella regionale : La salute, a partire da quella del suolo, fino a quella delle piante, degli animali e degli umani deve essere il principio organizzatore nonché il fine dell'agricoltura, del commercio, della scienza, ...

Video/ Cittadella Pro Vercelli (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 42^ giornata) : Video Cittadella Pro Vercelli (2-0): highlights e gol della partita di Serie B valida per la 42^ giornata. Le immagini salienti della partita al Tombolato (venerdì 18 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:13:00 GMT)

Promossi in Serie A Empoli - Parma/ Playoff : Frosinone - Palermo - Perugia-Venezia - Bari-Cittadella : A una sola giornata dal termine del campionato di Serie B ci sono tre squadre che vanno a caccia della promozione immediata: Frosinone, Parma e Palermo vogilono seguire l'Empoli(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 23:26:00 GMT)

