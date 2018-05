Al via la prima edizione del Festival inBellezza In mostra le bellezze della nostra terra

Assisi - al via Birba chi legge. Domani la prima giornata di eventi : La prima giornata sarà poi completata da una serie di altri momenti e spettacoli: Spettacolo teatrale COPPELIA, una cooproduzione Fontemaggiore e Art N/veau di e con Giulia Zeetti, ore 9.30 e 11 al ...

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi - ritorno di fiamma. Ecco la prima foto insieme : Da qualche settimana, la crisi tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi tiene banco su tv e rotocalchi. E la cantante, in un'intervista a Verissimo, avrebbe confermato la «pausa di...

Conti pubblici - Ue dà via libera al bilancio 2017 ma avverte : ‘Quello 2018 inadeguato - giudizio la prossima primavera’ : L’Italia che attende la nascita del nuovo governo scampa la procedura per debito eccessivo sul 2017. Quando la crescita più ampia del previsto ha ridotto la deviazione dei Conti pubblici, che la Commissione europea nel suo “pacchetto di primavera” diffuso mercoledì 23 maggio ha dunque giudicato “ampiamente in linea” con le regole. I riflettori si spostano però sul 2018, anno nel quale Bruxelles si aspettava una correzione ...

Giorgia Palmas e Filippo Magnini - presentazioni in famiglia : con la mamma prima del viaggio : MILANO ? Da quando hanno reso pubblica la loro relazione, Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono inseparabili. Il nuotatore infatti, messa fine alla love story con Federica Pellegrini, si...

Milano - Serena : “Il Bdsm è un modo per sfogare le proprie pulsioni prima che diventino deviazioni” : Milano, Serena: “Il Bdsm è un modo per sfogare le proprie pulsioni prima che diventino deviazioni” Abbiamo esplorato per qualche mese la scena sadomaso del capoluogo lombardo e raccolto le esperienze di alcuni protagonisti. Ve ne proponiamo una Continua a leggere L'articolo Milano, Serena: “Il Bdsm è un modo per sfogare le proprie pulsioni prima che diventino deviazioni” proviene da NewsGo.

Lancia figlia da viadotto dell'A14 Un uomo minaccia il suicidio Prima convivente giù dal 4° piano : Un uomo ha Lanciato la figlioletta da un ponte del viadotto Alento, sulla A14. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e personale medico. Stando ad alcune testimonianze, intorno alle 13,30, un uomo e una bambina sono stati visti scavalcare il parapetto Segui su affaritaliani.it

Al via la prima mostra temporanea ospitata dal Museo Ducati : Il Museo Ducati, rinnovato nel 2016 in occasione del novantesimo anniversario dell’Azienda, ospiterà fino al 15 settembre 2018 la sua prima mostra temporanea “Le Bicilindriche Desmo del giovane Hailwood®” è solo la prima delle tante iniziative che il Museo Ducati organizzerà sfruttando una delle sue sale. L’esibizione riunisce tre moto da corsa realizzate tra il 1958 ed il 1960 dall’indimenticato Fabio Taglioni, che hanno in parte ...

Elia Viviani annuncia : “Torno su pista in estate - gli Europei prima tappa verso Tokyo 2020” : La forza dei grandi campioni è quella di non accontentarsi mai e porsi sempre nuovi traguardi. Dopo aver vinto la terza tappa in questo Giro d’Italia 2018, Elia Viviani ha annunciato alla RAI il ritorno alle gare nei velodromi: “Dopo il Giro stabiliremo i programmi, ci saranno tanti impegni, a partire dagli Europei su strada e su pista ad agosto. Saranno la prima tappa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020“. Ricordiamo che il 29enne ...

viaggio in Oman : le 10 cose da sapere prima di partire : ... due anni dopo, il regno, secondo un indagine dello United Nations Development Programme, ha goduto di uno sviluppo socioeconomico superiore a ogni altro Stato del mondo nel periodo 1970-2010. A ...

Vuoi Scommettere? al via su Canale 5 : anticipazioni e ospiti della prima puntata : Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker Per Vuoi Scommettere?, una delle poche novità della stagione tv 2017/2018, è arrivato il momento del debutto. Inizia questa sera su Canale 5 il revival di Scommettiamo Che, prodotto da Magnolia, con Michelle Hunziker – già conduttrice della versione tedesca Wetten, dass..? – al timone di uno show tutto suo. In ogni puntata (in totale saranno cinque), Michelle accoglierà in studio – al ...

Hera - al via la prima linea di credito revolving sostenibile in Italia : Teleborsa, - Il Gruppo Hera fa da apripista nel revolving sostenibile . La multiutility ha formalizzato un accordo con quattro istituti di credito per l'attivazione di una nuova linea revolving ...

Hera - al via la prima linea di credito revolving sostenibile in Italia : Il Gruppo Hera fa da apripista nel revolving sostenibile . La multiutility ha formalizzato un accordo con quattro istituti di credito per l'attivazione di una nuova linea revolving sostenibile da 200 ...

Mantova : al via domani il Food&Science Festival - prima giornata dedicata alla formazione professionale e alle scuole : Inizia domani a Mantova il Food&Science Festival che, fino a domenica 20 maggio, indagherà le relazioni tra cibo e scienza attraverso oltre 200 conferenze, incontri, laboratori, spettacoli, mostre e degustazioni. Quest’anno a tema equilibrio, il Festival vedrà la partecipazione di esperti carismatici e autorevoli come “l’Indiana Jones della birra” Patrick McGovern, il fisico e divulgatore scientifico Alessio Perniola, gli antropologi Marino ...

BMW - la prima Casa che può avviare test di guida autonoma in Cina : Il gruppo BMW ha ottenuto i permessi necessari per avviare i test dei veicoli a guida autonoma in Cina. La "Shanghai Intelligent Connected Autonomous Driving test License" rilasciata dagli enti preposti consentirà di collaudare i prototipi e la Casa tedesca è il primo costruttore internazionale a ottenere questa certificazione. Livello 3 e 4. L'obiettivo è quello di sviluppare i sistemi di guida autonoma di Livello 3 e 4 che presto ...