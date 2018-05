Ermal Meta e Fabrizio Moro eredi di Vasco Rossi insieme a Ultimo e Caparezza | “Convinti e

Il sogno di Ermal Meta a Verissimo dopo il successo di pubblico a Eurovision 2018 (video) : Ermal Meta a Verissimo racconta sogni ed esordi di una carriera che non intende arrestarsi. Reduce da Eurovision Song Contest, al quale ha partecipato con Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente. Il televoto ha determinato una rimonta senza precedenti che li ha portati fino al 5° posto (qui il video della sua partecipazione al programma). Giunto nel salotto di Silvia Toffanin, Ermal Meta ha raccontato dei suoi esordi ma anche del grande ...

Einar Ortiz canta Futura di Lucio Dalla : tra rap e pop - i consigli di Ermal Meta ed Elisa (video) : Einar Ortiz canta Futura di Lucio Dalla il 19 maggio ad Amici 2018. La settima puntata di Amici di Maria De Filippi si apre con la finale del circuito ballo e con l'eliminazione immediata di un ballerino che non potrà continuare il percorso intrapreso nel programma, portandosi a casa un premio di consolazione. La prima fase viene saltata ancora una volta: i docenti non hanno la possibilità di fermare concorrenti e tutti possono proseguire ...

Una sorpresa per Carmen al 7° serale - con i complimenti di Ermal Meta per una voce che “spacca” (video) : La sorpresa per Carmen al 7° serale ha commosso la giuria esterna. La giovane cantante della squadra blu ha iniziato la sua competizione con la prova comparata che ha disputato con Emma Muscat, per poi ricevere i complimenti di Ermal Meta che l'ha trovata molto centrata. La Ferreri è stata poi condotta da Maria De Filippi di fronte al LED, nel quale ha potuto vedere la sorpresa organizzata da suo padre, sempre costretto lontano da casa per ...

“Mia mamma…”. Ermal Meta - racconto da brividi in diretta. Il cantante non trattiene le lacrime e commuove tutti : non lo aveva mai detto a nessuno : Ermal Meta si è commosso a Verissimo raccontando un ricordo tenero e felice che lo lega alla sua mamma. Nel farlo, come suo solito, ha commosso anche il pubblico, con quella capacità unica che ha di raccontare le emozioni. Il giudice di Amici ha raccontato a Silvia Toffanin un episodio inedito della sua vita adolescenziale che, anche se adulto, ricorda tutt’ora con affetto e malinconia e che in un certo senso è stato anche fondamentale ...

Amici 17 : ecco chi merita di vincere secondo Ermal Meta : Ermal Meta a Verissimo: ecco per chi fa il tifo il cantante ad Amici Ospite oggi a Verissimo Ermal Meta ha avuto modo di parlare da Silvia Taffanin anche della sua esperienza come giudice di Amici. Quest’anno infatti il cantante è stato chiamato da Maria De Filippi ancora una volta a fare il giudice esterno all’interno […] L'articolo Amici 17: ecco chi merita di vincere secondo Ermal Meta proviene da Gossip e Tv.

Ermal META/ Il quinto posto all'Eurovision Song Contest 2018 e la nuova tournee (Verissimo) : ERMAL META sarà ospite della puntata di oggi di Verissimo: il suo recente quinto posto all'Eurovision Song Contest insieme a Fabrizio Moro e i progetti estivi.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 03:37:00 GMT)

Da Nilla Pizzi a Ermal Meta - il musical del Festival di Sanremo è l’officina dei sogni : biglietti in prevendita : Il musical del Festival di Sanremo sta per partire. Il nuovo spettacolo dedicato alla storica kermesse canora, ribattezzato Sanremo musical, debutta il 18 maggio al Teatro Nuovo di Milano per continuare fino a domenica 27 con l'ultimo spettacolo delle 20,45. Nello spettacolo ideato per celebrare la manifestazione, si ripercorreranno tutti i più grandi successi della musica italiana già a partire dal debutto dell'ormai lontano 1951. Si ...

I ringraziamenti di Ermal Meta e Fabrizio Moro dopo l’Eurovision : la collaborazione continuerà nei prossimi mesi : Ermal Meta e Fabrizio Moro dopo l'Eurovision ringraziano i fan ed il pubblico italiano per il supporto durante la manifestazione canora, tenutasi quest'anno a Lisbona, in Portogallo. La coppia di cantautori ha portato sul palco dell'Altice Arena di Lisbona l'inno Non mi avete fatto niente durante al serata finale di sabato 12 maggio: la canzone, apprezzatissima dal pubblico a casa e risultata terza al televoto, ha conquistato il quinto posto ...

EUROVISION SONG CONTEST 2018/ Ermal Meta e Fabrizio Moro tirano le somme : "È un palco che crea dipendenza" : EUROVISION SONG CONTEST 2018: Netta e Israele trionfano e si preparano ad organizzare la prossima edizione a Gerusalemme. La frecciatina di Ermal Meta sui social.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:38:00 GMT)

VINCITORE EUROVISION 2018 E CLASSIFICA FINALE/ Ermal Meta e Fabrizio Moro - come da pronostico : VINCITORE EUROVISION Song Contest 2018: trionfa Netta Barzilai. "Viva la diversità". Quinto posto per i nostrani Ermal Meta e Fabrizio Moro; le reazioni social. Il duo Meta-Moro ha subito lo snobismo delle giurie nazionali: 12 punti solo dall'Albania. "Siamo supertesi", fanno sapere i conduttori. "Teso", a questo punto, lo è gran parte del pubblico italiano.

Ermal Meta e Fabrizio Moro : «L’Eurovision? È un palco che crea dipendenza» : Si è conclusa con la vittoria di Israele la sessantatreesima edizione dell’Eurovision Song Contest che quest’anno si è svolto all’Altice Arena di Lisbona dall’8 al 12 maggio. Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno trascorso qui gli ultimi dieci giorni, tra momenti ufficiali della manifestazione, prove, incontri e tantissime interviste. La domanda più ripetuta è forse stata quella con la risposta più importante per i due artisti. Cosa vi aspettate ...

L'avventura di Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision Song Contest - 5° posto grazie al televoto - video - : ... una canzone manifesto contro la paura e l'odio degli eventi terroristici, che da anni sono purtroppo protagonisti della cronaca di tutto il mondo. La canzone di Ermal e Fabrizio ha riscosso successo ...