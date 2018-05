Napoli | Sarri pronto all' addio ?ma il San Paolo lo fa vacillare

Napoli - De Laurentiis : ''Sarri? Tempo scaduto''. Il tecnico : ''Meglio finire quando storia è bella'' : Non so se la società ce la farà a trattenere giocatori che hanno clausole e offerte da grandi club del mondo. Quello che penso è che non potrei andare direttamente in un'altra squadra italiana'. ...

De Laurentiis sul futuro di Sarri : “tempo scaduto” - il tecnico del Napoli risponde così : Si è concluso il campionato di Serie A per il Napoli, stagione straordinaria per la squadra di Maurizio Sarri che però non è riuscita a conquistare lo scudetto, adesso a tenere banco è il futuro è il futuro del tecnico Sarri. “Se Sarri resta? Dovete chiederlo a lui, a me non ha mai voluto rispondere, ha sempre demandato al suo agente Pellegrini. L’ho chiesto a Pellegrini e lui mi ha risposto Boh! Per me la data non c’e’ ...

Napoli - Sarri : "Non so se resto - devo parlare con la mia famiglia" : Il tecnico: "A volte è meglio far finire le storie finché son belle". E apre all'esperienza all'estero

Napoli - senti Sarri : “Futuro? Ecco cosa dico” : Maurizio Sarri ha parlato nel post gara di Napoli-Crotone delle sue intenzioni in merito alla prossima stagione sportiva Maurizio Sarri non si è sottratto alle domande sul futuro dopo la partita vinta dal suo Napoli contro il Crotone. Il tecnico sa bene che serve dare risposte al suo presidente, il quale nel post gara ha mandato qualche frecciata proprio a Sarri, oltre che alla Juventus. Il tecnico ha parlato dunque ai microfoni di Skysport ...

Napoli - De Laurentiis festeggia così : 'Sono felice - non potevo rubare Sarri? Il tempo è già scaduto' : Grazie a tutti, a Sarri, ai giocatori, a Giuntoli e ai nostri meravigliosi tifosi ovunque nel mondo', scrive il presidente azzurro, che poi condivide su Twitter le immagini dei festeggiamenti nello ...

Napoli : Sarri - saluti e inchino a tifosi : ANSA, Napoli, 20 MAG - Lungo ed emozionato giro di campo di Maurizio Sarri al fischio finale di Napoli-Crotone. Il tecnico azzurro, che potrebbe lasciare il Napoli, ha percorso da solo il terreno di ...

Napoli-Crotone 2-1 : Sarri storico - chiude a 91 punti. Zenga retrocede in B : Il Napoli non regala niente, batte 2-1 il Crotone e condanna Zenga alla retrocessione in Serie B. Dopo due stagioni nel massimo campionato, i calabresi salutano e tornano in B. Per il Napoli si chiude,...

Il Napoli chiude a quota 91 punti 2-1 al Crotone - calabresi in serie B Sarri s'inchina alla curva : «Resta» : Il Napoli onora l'ultima gara di campionato e non fa sconti al Crotone, che retrocede in serie B complice la vittoria della Spal sulla Sampdoria. Gli azzurri chiudono il campionato con la...

Napoli-Crotone 0-0 La Diretta i calabresi cercano punti salvezza Sarri schiera Milik titolare : SEGUI LA CRONACA LE FORMAZIONI NAPOLI: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Jorginho, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne CROTONE: Cordaz, Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella, ...

Napoli - Sarri tentato dallo Zenit : il tecnico rifletterà sul futuro : Napoli, Sarri- Dopo il primo incontro terminato con un riavvicinamento totale tra De Laurentiis e Sarri, nelle ultime ore, lo Zenit starebbe tentando di strappare il tecnico toscano al club partenopeo. Come riportano i colleghi di “SportMediaset“, il club russo valuterà attentamente il da farsi e potrebbe provare l’affondo già nei prossimi giorni. OFFERTA SHOCK […] L'articolo Napoli, Sarri tentato dallo Zenit: il tecnico ...