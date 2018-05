MSI e PG eSports presentano il True Gamers League | un torneo LAN che scoprirà nuovi

eurogamer

(Di lunedì 21 maggio 2018) È con un comunicato stampa ufficiale che MSI e PGhanno annunciato la nuova edizione del, iltra sale LAN che nasce con l'obiettivo di scopriretalenti per il gaming professionistico. L'edizione 2018 del TGL vedrà scontrarsi online 1 contro 1 i migliori giocatori di oltre 20 sale LAN italiane targate MSI, e gli otto finalisti si contenderanno la vittoria in un evento live che si terrà a giugno.Il vincitore delavrà diritto a partecipare a un bootcamp nella sede del Team Forge a Cagliari, dove potrà vivere in prima persona l'esperienza della gaming house insieme ai giocatori professionisti del team. I contendenti, tutti non professionisti, si affronteranno testa a testa nella Landa degli Evocatori diof Legends, celebre MOBA sviluppato da Riot Games.I giocatori che supereranno i qualifier dal vivo della propria sala LAN si ...