M5S-Lega | intesa chiusa | il prof Conte verso Palazzo Chigi | sorpresa Savona all' Economia

SPILLO/ Via i monopoli sindacali : la sfida di Assolombarda a Lega e M5S - e a Confindustria - : Fra le pieghe dell'ultimo 'libro bianco sul lavoro' presentato da Assolombarda c'è il superamento dell'articolo 39 della Costituzione, oltre il Jobs Act. di NICOLA BERTI

FINANZA/ L'investimento dimenticato da Lega e M5S per la ripresa : Lega e M5s vogliono creare il Governo del cambiamento. Ma nel loro programma sembra mancare una leva importante per lo sviluppo dell’economia. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 06:03:00 GMT)BORSA & NUOVO GOVERNO/ Ai mercati non piace il programma Lega-M5s, ecco perché, di P. AnnoniCONTRATTO Lega-M5S/ L'industria dimenticata dal governo giallo-verde, di A. Ruffo

CONTE PREMIER/ E' l'uomo di Verdini (e della Boschi) : Renzi al governo con M5S e Lega : In queste ore (ma in realtà è nell’ombra da una settimana) viene fatto il nome di Giuseppe CONTE come possibile PREMIER. Per Salvini e Di Maio un clamoroso autogol. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Quirinale, Rosatellum e dintorni: a chi tocca l'esame di coscienza?, di A. Lodolinigoverno M5S-Lega/ L'ombra del partito (italiano) di Hillary Clinton, int. a A. Spannaus

RIFORMA PENSIONI 2018/ Gli “appunti” di Ue e Def per Lega e M5S (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 21 maggio. Le indicazioni dell’Ue e del Def sulla spesa PENSIONIstica. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 05:54:00 GMT)

Lega-M5S - ritorno al centralismo? : Il contratto Lega-M5s è fortemente lacunoso in due aspetti chiave dello sviluppo del paese, ovvero scuola e università. Per non parlare delle infrastrutture. MAURIZIO VITALI(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 05:45:00 GMT)Contratto di governo: il Calenda dimenticato, di G. VittadiniIl fisco dei sogni (e degli incubi) di Salvini e Di Maio, di G. Credit

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : governo Lega-M5S - accordo anche sul Premier! (21 maggio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: accordo tra Lega ed M5S sul Premier. Dramma della follia a Francavilla. Nuovo accoltellamento a Londra. E' finita la Serie A 2017/18. (21 maggio 2018).(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 04:51:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda al Governo Lega-M5S (21 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non ha a che fare con dati macroeconomici in agenda. Si guarda ancora alla politica ITALIANA. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 04:46:00 GMT)

Contratto con M5S - 91% di sì ai gazebo della Lega : Il 91% di chi si è recato ai gazebo della Lega ha detto sì al Contratto con M5S . 'Sono circa 215mila i cittadini che in questo fine settimane sono andati ai gazebo ', comunica il Carroccio che parla ...

Chi è Giuseppe Conte - il possibile presidente del Consiglio del governo Lega-M5S : Giuseppe Conte potrebbe essere la figura che Di Maio e Salvini indicheranno a Mattarella come futuro presidente del Consiglio di un esecutivo giallo-verde. Conte, 54 anni, insegna diritto privato all'Università di Firenze.--Nato a Volturara Appulla, un piccolo centro in provincia di Foggia, 54 anni, sposato e poi separato, un figlio di dieci anni, Conte vive a Roma, dove dirige un grande studio legale, e insegna a Firenze diritto privato.Nella ...

Intesa Lega-M5S : domani al Colle Conte verso Palazzo Chigi : L'occhio del Quirinale avrebbe puntato l'attenzione, si racconta in ambienti parlamentari, su alcuni ministeri di peso come Economia, Esteri e Difesa. E prova che l'Intesa in realtà non sia del tutto ...

Governo M5S-Lega - toto ministri : Di Maio al Lavoro e Salvini agli Interni. Rebus economia e Difesa : La rinuncia di Luigi Di Maio alla premiership. C'è soprattutto questo nel vertice top secret che il leader del M5S e Matteo Salvini hanno organizzato a Roma in mattinata. È l'incontro decisivo, quello ...

Vittorio Feltri : 'Opposizioni squallide e incapaci - così vincono Lega e M5S. Ma rischiamo il fallimento' : Chi si lamenta maggiormente del protagonismo del Movimento 5 Stelle e della Lega deve fare un bel mea culpa. Non è un caso che gli elettori abbiano votato in massa per Di Maio e Salvini. In effetti, ...

GOVERNO M5S-LEGA - GIUSEPPE CONTE PREMIER?/ Salvini : “91% sì al contratto di governo con Di Maio” : governo Lega-M5S, chi sarà il PREMIER? Entro 24 ore il nome, Di Maio e Salvini pronti ad andare al Colle per ottenere l'approvazione del presidente della Repubblica. GIUSEPPE CONTE PREMIER?(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 22:26:00 GMT)

