Grande fratello | Luigi Favoloso e il bacio impensabile dalla D' Urso | Nina Moric cosa dice?

Grande fratello - ecco quanti soldi ha perso Mediaset dopo l'addio degli sponsor Video : Il Grande Fratello 2018 verra' ricordata per un bel po' di polemiche [Video]tra cui quella riguardante la fuga degli sponsor che nel corso di queste settimane hanno scelto di abbandonare la trasmissione. Una decisione a dir poco clamorosa che ha lasciato senza parole i tantissimi spettatori del reality show Mediaset, i quali si sono chiesti il perchè di tale decisione. Fuga degli sponsor dal Grande Fratello 2018: ecco il danno complessivo Gli ...

Anticipazioni Grande fratello 2018 del 22 maggio : ecco la nuova concorrente : La sesta puntata del Grande Fratello 2018 andrà in onda questo martedì 22 maggio su Canale 5. In prime time vedremo che Barbara D'Urso sarà nuovamente al timone del fortunato reality show che in queste settimane sta ottenendo ottimi risultati d'ascolto con una media superiore al 24% di share. Noi seguiremo questa nuova puntata in diretta qui su Blasting News: seguiteci per restare aggiornati in tempo diretto su quello che accadrà in ...

Grande fratello - Filippo e l'ombra di un rovinoso complotto contro di lui : 'Per me quelli di Roma...' : l'ombra del complotto nella casa del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso . Ad avere sospetti è Filippo , che si sfoga con Angelo : ritiene infatti che Danilo e in un qualche modo anche Veronica , ...

Grande fratello 2018 anticipazioni 22 maggio – 2 eliminati - new entry e finalista : Grande Fratello 2018 anticipazioni del 22 maggio – Sesta diretta per il reality di Canale 5, pronto ad affrontare la nuova puntata in prima serata. Arriva un fiume di novità pronto a travolgere la Casa di Cinecittà, fra una new entry inaspettata, una doppia eliminazione e la nomina del primo finalista. Le anticipazioni del Grande Fratello 2018 confermano che ci saranno diversi stravolgimenti. Grande Fratello 2018 anticipazioni del 22 ...

Grande fratello News : due concorrenti lasceranno la Casa domani sera : Grande Fratello 15: doppia eliminazione nella puntata di domani martedì 22 maggio La puntata di martedì 22 maggio del Grande Fratello 15 sarà sicuramente ricca di sorprese. Come già anticipato ieri, un ospite speciale farà il suo ingresso nella Casa domani sera. Si tratta di una donna, definita oggi a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso […] L'articolo Grande Fratello News: due concorrenti lasceranno la Casa domani sera proviene da ...

“Vi dò uno scoop : Simone con me…”. Grande fratello - bomba di gossip. Da ‘lei’ - che ultimamente è sulla bocca di tutti : Il Grande Fratello 15 è cominciato più di un mese fa, ma il gossip continua a investire i protagonisti della Casa più spiata d’Italia. Gossip, gossip. Cronaca rosa, intendiamo. Esce solo ora, nel corso di un’intervista incentrata su altro, l’ultima spifferata su uno degli attuali inquilini. E lei, che è una nota showgirl che abbiamo visto di recente anche all’Isola dei Famosi e che sta facendo parlare di sé per la ...

Cristiano Malgioglio VS Filippo Contri/ Grande fratello 15 : “I cani non hanno bisogno di padroni come te!” : Cristiano Malgioglio VS Filippo Contri del Grande Fratello 15: “I cani non hanno bisogno di padroni come te!”, le parole dell'opinionista anche in difesa di Barbara d'Urso.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 19:17:00 GMT)

Il Grande fratello e la fuga degli sponsor : «Ecco quanti sono costati a Mediaset insulti e atti di bullismo» : ROMA - L'edizione del Grande Fratello di quest'anno, condotta da Barbara D'Urso, tra polemiche e critiche ha l'indubbio merito di aver risollevato una trasmissione che con la gestione Marcuzzi stava ...

“Mi dispiace - ma devo dirtelo”. Nuvole nere su Filippo e Lucia al Grande Fratello : Continuano i colpi di scena in un’edizione del Grande Fratello davvero senza pace e costretta a fare i conti con la spada di Damocle degli sponsor in fuga, che hanno spinto la produzione a provvedimenti drastici nei confronti di una serie di concorrenti che si erano macchiati di comportamenti aggressivi e sessisti: prima l’espulsione di Baye per il bullismo contro Aida, poi quella di Luigi Favoloso per la volgare frase scritta ...

Grande fratello - Lucia Orlando chiude con Filippo : love story falsa? : Lucia Orlando e Filippo Contri: scoppia la coppia del GF 15 Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati. La prima coppia della quindicesima edizione del Grande Fratello ha deciso di chiudere la storia di nascosto dagli altri concorrenti, dopo un confronto avvenuto a bordo piscina. In realtà, sono stati migliaia a vederci lungo: la storia tra Lucia Orlando e Filippo Contri non ha convinto ed è stata vista come una strategia per salvarsi al ...

Grande fratello 2018 - Lucia Orlando e Filippo Contri : amore finito (video) : Dopo giorni di tensione e pianti, Filippo, consigliato dall'amica Veronica, cerca un confronto con Lucia per parlare della loro storia: “a me quello che dispiace è vederti combattuta e mi sento responsabile” esordisce il ragazzo che si è reso conto più volte che la compagna non è a più suo agio con lui.prosegui la letturaGrande Fratello 2018, Lucia Orlando e Filippo Contri: amore finito (video) pubblicato su Gossipblog.it 21 maggio 2018 17:26.

Grande fratello : Filippo e Lucia si sono lasciati : Finisce la storia tra Lucia e Filippo del Grande Fratello. Lui si confida con Veronica Una delle coppie all’interno della Casa del Grande Fratello è, o forse dovremmo dire era, quella formata da Lucia e Filippo. La loro storia nata nel reality show sembra essersi già conclusa. In questi giorni Filippo pare essere assai nervoso […] L'articolo Grande Fratello: Filippo e Lucia si sono lasciati proviene da Gossip e Tv.

