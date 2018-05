Governo | Pd veneto | a rischio Tav e Pedemontana?

Governo : M5S porta nelle piazze del Veneto il contratto : Venezia, 18 mag. (AdnKronos) – Il Movimento 5 Stelle porta in piazza il contratto per il Governo del cambiamento. Sabato 19 e domenica 20 maggio i portavoce del Movimento 5 Stelle e gli attivisti saranno nelle piazze di tutto il Veneto per far conoscere ai cittadini i contenuti del contratto.Consiglieri comunali, consiglieri regionali, parlamentari ed eurodeputati saranno assieme agli iscritti e agli attivisti per far conoscere alla ...

Governo : M5S porta nelle piazze del Veneto il contratto (2) : (AdnKronos) - “Basta leggere il contratto per sentirsi parte di questa ondata di cambiamento che sta per infrangersi sulle speranze di chi voleva che tutto restasse così come era – annunciano i 5 Stelle - possiamo sentirci orgogliosamente italiani, pronti a entrare in una nuova era, e tutti assieme

Banche Venete : Mdc - convocare tavolo Governo - Intesa Sp e Regione Veneto : Venezia, 11 apr. (AdnKronos) - Il Movimento Difesa Cittadino condivide "integralmente la proposta del consigliere regionale Antonio Guadagnini, del gruppo Siamo Veneto, presentata alla Commissione in occasione della seduta tenutasi il 6 aprile scorso e che sarà sottoposta al governo nazionale, ad In

Governo : Confartigianato Veneto - meno burocrazia - giù peso fisco : Venezia, 18 mar. (AdnKronos) – ‘Quello che ci aspettiamo come imprenditori? Che i Deputati e i Senatori del Veneto, nuovi e riconfermati, tengano ben presente le richieste delle imprese, dei dipendenti e dei territori. E’ necessario ripartire -o forse è meglio dire partire finalmente- dal sistema imprenditoriale della piccola impresa che rappresenta il 99,3% del tessuto produttivo regionale e dà lavoro al 65,9% degli ...

Governo : Confartigianato Veneto - meno burocrazia - giù peso fisco (2) : (AdnKronos) – “Quali? Ribadiamo le richieste che abbiamo fatto in campagna elettorale ‘ afferma il Presidente – attraverso il nostro documento ‘Per tornare a crescere”: ridurre la pressione fiscale e semplificare il sistema tributario; favorire l ‘accesso al credito; sostenere la crescita e la competitività; proseguire e migliorare gli interventi per il lavoro e la formazione; costruire un percorso di ...

Governo : Confartigianato Veneto - meno burocrazia - giù peso fisco (3) : (AdnKronos) – E ancora ‘per tornare a crescere, quindi, è necessario sostenere crescita e competitività, riducendo la pressione fiscale, tagliando il costo del lavoro, promuovendo l’export, incentivando l’innovazione tecnologica e puntando, contemporaneamente, a valorizzare il lavoro artigiano che, con la sua flessibilità, è il vero valore aggiunto dell’economia italiana”.‘In particolare per quanto ...

Governo : Confcommercio Veneto - azzerare aumenti Iva (2) : (AdnKronos) - “Sul fronte dell’occupazione, riteniamo indispensabile proseguire nella riduzione strutturale del costo del lavoro e nell’individuazione di uno strumento per quello occasionale – prosegue il presidente di Confcommercio Veneto - Tra gli altri temi prioritari, diciamo ‘no’ a ulteriori li