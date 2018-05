Donnarumma e Suso tra bufale e mezze verità | le dichiarazioni di Fassone

Calciomercato Milan - Fassone : 'Nessuna offerta per Donnarumma e Suso' : "Con Donnarumma c'è un discorso aperto da tanto tempo, speriamo che alla fine decide di rimanere. È il futuro del calcio italiano, poi nel mercato si sa che ci sono tante strade che si possono ...

Mercato Milan - il sesto posto scatena Mirabelli : “Suso e Donnarumma non sono sul mercato. Fellaini? Dico che…” : Il direttore sportivo del Milan ha parlato della vittoria sulla Fiorentina ma anche di Mercato, facendo chiarezza sugli obiettivi del club rossonero Una vittoria che vale il sesto posto e, consequenzialmente, il pass per i gironi di Europa League. Obiettivo centrato dunque per il Milan, che stende 5-1 la Fiorentina e chiude al meglio un campionato pieno di alti e bassi, condito da vittorie entusiasmanti e da cocenti sconfitte. LaPresse/Spada Il ...

Gattuso : 'Donnarumma ha sbagliato - ma va capito. Ho parlato con Suso - Berardi e Politano sono interessanti' : SU NESTA: 'Abbiamo una chat dei campioni del mondo, cazzeggiamo per ore. Hanno già cominciato a prenderci in giro. Non so se andrò a vederla, sicuramente la vedrò in televisione. sono contento che ...

Milan - Suso doppia tegola/ Salta la Fiorentina e addio in estate? E Donnarumma rischia la contestazione : Milan, Suso doppia tegola, Salta la Fiorentina e addio in estate? E Donnarumma rischia la contestazione allo stadio San Siro domenica sera: ecco le utime indiscrezioni(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:40:00 GMT)

Donnarumma non sporca i guanti - Bonaventura sposta gli equilibri - Suso in ripresa : 6 Donnarumma Due tiri ricevuti: traversa di Romulo e gol di Lee. Non sporca mai i guanti. 6,5 ABATE Non è proprio l'ultimo della schiera, lo dimostra pure con il gol che chiude i conti. 6 BONUCCI Si ...

Milan - per Suso e Donnarumma futuro incerto : La Gazzetta dello sport sceglie questo titolo: 'Gigio e Suso, futuro incerto'. Il club di via Aldo Rossi non ha nessuna intenzione di cederli in estate, ma le cose potrebbe cambiare se il Diavolo non riuscisse a ...

Mirabelli blinda Donnarumma/ Suso ceduto? Lo spagnolo snobba la Coppa Italia : Mirabelli blinda Donnarumma: il dirigente del Milan sottolinea che il portierino della Nazionale non partirà nel prossimo calciomercato, ma lascia libero di cambiare maglia a Suso.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:56:00 GMT)

MIRABELLI BLINDA Donnarumma/ "Gigio non si tocca - ma Suso se vuole partire...." : MIRABELLI BLINDA DONNARUMMA: il dirigente del Milan sottolinea che il portierino della Nazionale non partirà nel prossimo calciomercato, ma lascia libero di cambiare maglia a Suso.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 12:28:00 GMT)

Mirabelli : 'Vogliamo tenere Suso - ma deve volerlo anche lui. Sul futuro di Romagnoli e Donnarumma...' : E tutto ciò che si fa nel mondo Milan lo si fa insieme a Gattuso. Programmiamo tutto, dalle prossime tournèe a tutto quello che dovrà accadere'.

Milan - ecco da cosa dipende la conferma di Donnarumma e Suso : Secondo quanto riferito da Premium Sport, la conferma di Donnarumma e Suso al Milan dipende dal rifinanziamento e dai colloqui di fine aprile con la Uefa. Nel caso in cui subentrasse Elliott, 34 miliardi di dollari il suo asset, ...

Milan del futuro : certezze Bonucci e Biglia - dubbi Suso e Donnarumma : Il Milan sta cominciando a progettare la rosa 2018/19, già rinforzata con gli arrivi a parametro zero di Ivan Strinic e Pepe Reina. Secondo La Gazzetta dello Sport , tra le certezze da cui ripartiranno i rossoneri ci sono Leonardo Bonucci e Lucas Biglia , mentre per Gigio Donnarumma e Suso, due giocatori che in via Aldo Rossi vorrebbero trattenere, ...