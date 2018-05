Trapianti | nuova donazione multiorgano al Policlinico di Messina

meteoweb.eu

(Di domenica 20 maggio 2018) Ancora una voltaè protagonista nell’ambito deid’organo. Proprio ieri (sabato 19), nel giorno in cui nella sala del Teatro Vittorio Emanuele, alla presenza del Presidente della Regione Nello Musumeci e dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza si svolgeva il XV Convegno di Primavera, quest’anno dedicato proprio aied al delicato argomento della, aluniversitario diunaha restituito speranza a chi è in attesa di trapianto. Il donatore è un paziente di Taormina (Antonino C. di 71 anni) colpito da ischemia cerebrale il 14 maggio scorso. Giunto alin condizioni gravissime, sebbene tempestivamente sottoposto alle modernissime strategie di trattamento dello stroke, è andato incontro a morte encefalica. Alla proposta di, la moglie e la figlia hanno risposto che l’altruismo e la generosità che hanno ...