Hawaii | l’eruzione del vulcano Kilauea è un’incognita | il flusso di lava diventa sempre

Prosegue l’eruzione del vulcano Kilauea alle Hawaii : si apre una nuova fessura [GALLERY] : 1/4 Afp/Lapresse ...

Hawaii : e se l’eruzione del Kilauea facesse risvegliare anche il vulcano Mauna Loa? : Oltre al vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii c’è un altro vulcano attivo, il Mauna Loa. Il Kilauea è salito spesso agli onori della cronaca negli ultimi decenni, fino alle eruzioni che in questi giorni stanno seminando panico e distruzione nel distretto di Puna. E proprio a causa di tutte queste eruzioni in molti si stanno chiedendo se l’attività vulcanica lungo la zona di frattura meridionale del Kilauea potrebbe in qualche modo ...

Hawaii : i satelliti Cosmo-SkyMed rilevano gli effetti dell’eruzione del vulcano Kilauea : Hawaii, 5 maggio, alba: l’ultimo sguardo di Cosmo-SkyMed all’eruzione del vulcano Kilauea va a completare l’immagine interferometrica elaborata per il periodo 19 aprile – 5 maggio e rileva informazioni cruciali per i vulcanologi. Le giornate del cataclisma che si è abbattuto sui fianchi di Kilauea sono tutte concentrate in questa “foto”. L’immagine – spiega Global Science – immortala la porzione del territorio hawaiano dopo lo sciame ...

Hawaii : l’eruzione del vulcano Kilauea vista dallo spazio : I satelliti della NASA hanno offerto un’inedita visuale della grande eruzione vulcanica iniziata alle Hawaii il 3 maggio scorso. Due immagini scattate dallo spazio nella giornata del 6 maggio hanno immortalato lo stato dell’eruzione, quando ancora le fessure che si sono venute a creare nel terreno erano inferiori alle attuali 14. Il vulcano Kilauea sta devastando in particolare l’area di Leilani Estates e ha già provocato ...

Hawaii - le foto dell’eruzione del vulcano Kilauea : Da alcuni giorni il vulcano Kilauea, il più attivo dell’arcipelago delle Hawaii, sta devastando l’isola di Leilani. Oltre 10mila persone sono state evacuate, e di queste solo 2mila sono riuscite a rientrare nelle proprie case grazie a una parziale interruzione dell’attività eruttiva delle ultime ore. A causa dello sciame sismico registrato la scorsa settimana – la scossa più forte è stata di magnitudo 6,9 – la situazione rimane ...

Hawaii - decine di case distrutte dall’eruzione del vulcano Kilauea : Prosegue l'attività del vulcano Kilauea: migliaia di persone sono state evacuate dalle loro abitazioni minacciate, e in alcuni casi distrutte, dalla lava.Continua a leggere

Hawaii - decine di case distrutte dall’eruzione del vulcano Kilauea : Hawaii, decine di case distrutte dall’eruzione del vulcano Kilauea Prosegue l’attività del vulcano Kilauea: migliaia di persone sono state evacuate dalle loro abitazioni minacciate, e in alcuni casi distrutte, dalla lava.Continua a leggere Prosegue l’attività del vulcano Kilauea: migliaia di persone sono state evacuate dalle loro abitazioni minacciate, e in alcuni casi distrutte, dalla lava.Continua […]

Hawaii - l’eruzione del vulcano Kilauea non si arresta : oltre 30 case distrutte dalla lava nell’area di Leilani – FOTO : Sono oltre 30 le case già distrutte dall’avanzata del fronte di lava del vulcano Kilauea, nelle Hawaii. L’eruzione sta continuando a devastare l’area di Leilani, anche se una parziale interruzione dell’attività ha permesso a circa 2mila delle diecimila persone evacuate di rientrare nelle proprie case per alcune ore. La situazione resta comunque critica dopo il terremoto di magnitudo 6.9 che ha scosso le isole ...

Alle Hawaii continua l’eruzione del Kilauea : Le foto dell'isola principale dell'arcipelago, dove da giovedì il vulcano ha causato grandi danni e reso necessaria l'evacuazione di centinaia di persone The post Alle Hawaii continua l’eruzione del Kilauea appeared first on Il Post.

Hawaii : ecco perché l’eruzione del vulcano Kilauea rende gli esperti così nervosi : Un pesante flusso di lava che si muove tra gli alberi: non è esattamente l’improvvisa esplosione che molti si aspettano quando sentono parlare di eruzione vulcanica. Ed è proprio per questa precisa ragione che questo “è il tipo di eruzione che rende nervosi i vulcanologi”, dichiara Erik Klemetti, vulcanologo della Denison University.-- In questo momento, il Servizio Geologico americano (USGS) sta studiando le 6 spaccature che si sono aperte, ...

Hawaii - Vulcano Kilauea : l’eruzione ha provocato un piccolo tsunami : Nella Grande Isola delle Hawaii, l’eruzione del Vulcano Kilauea sta provocando panico e distruzione. La lava sgorga da diverse fratture nel suolo, distruggendo strade e abitazioni e incendiando i boschi. Il Pacific tsunami Warning Center sta ricevendo numerose chiamate dai residenti preoccupati che l’attività sismica e la crescente eruzione del Vulcano Kilauea possano innescare uno tsunami. Potrebbe essere così? La risposta è “forse”, dipende ...

Quando il vulcano delle Hawaii si sveglia. Le immagini dell’eruzione : Dopo l’eruzione del vulcano Kilauea venerdì 4 maggio una scossa di terremoto di magnitudo 6.9 è stata registrata a Big Island alle Hawaii. È la più forte mai registrata dal 1975 sull’isola che da giorni sta vivendo in stato di emergenza. Nelle ultime 24 ore il servizio geologico della Stati Uniti ha registato 119 scosse sisimische. A seguito del terremoto non sono state segnalate vittime, ma sono migliaia le persone già evacuate. Lo ...

Panico alle Hawaii - si intensifica l’eruzione del vulcano Kilauea : violenti terremoti in continuazione - scatta anche l’allarme tsunami [LIVE] : 1/22 ...

Hawaii - terremoto di magnitudo 6.9 dopo l’eruzione del vulcano Kilauea : 10mila persone evacuate : Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito Big Island, l’isola maggiore delle Hawaii, dove negli ultimi giorni si sono susseguite centinaia di piccole scosse collegate all’attività del vulcano Kilauea. dopo l’ultimo terremoto, registrato alle 12:32 ora locale (le 00:32 di sabato in Italia), la lava è arrivata vicino alle zone residenziali e ha costretto centinaia di persone a fuggire. “E’ quasi esattamente la stessa ...