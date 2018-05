: ????Stage 11: riding throughout history to write a new one. | ????Tappa 11: Attraverso la storia per scriverne una nuov… - giroditalia : ????Stage 11: riding throughout history to write a new one. | ????Tappa 11: Attraverso la storia per scriverne una nuov… - espressonline : 'L'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo'... A Roma gli antiabortisti colpiscono ancora… - peugeotitalia : Se sei in giro agli #ibi18 una tappa a Casa Peugeot per testare la comodità della nostra Nuova #Peugeot508 è d’obbl… -

Grandediche arriva da solo a Sappada: terza vittoria in rosa in questo. Crolla Fabio Aru. Altro tappone di montagna con 4 Gpm, tutti di 2.a categoria, e l'ascesa verso il traguardo di Sappada. Frazione caratterizzata da tantissimi tentativi: Ciccone primo sul Passo Tre Croci e sul Sant'Antonio davanti a Denz. Il gruppo, uno alla volta,riprende i fuggitivi.Aru in crisi:si stacca e sembra sull'orlo del ritiro, ma poi riparte.La salita di Costalissoio lancia l'diche chiude con 41" su Lopes e Dumoulin.(Di domenica 20 maggio 2018)