Amici 17 non lascia scampo a Ballando con le stelle che trionfa

Amici - la brutta fine di Biondo : un dramma per le fan - Maria De Filippi non perdona : Una sorpresa che nessuno si aspettava ad Amici di Maria De Filippi . Nel corso di una puntatona epica - tra gli ospiti Al Bano, Romina, Massimo Ranieri, Fedez, J-Ax e Gerry Scotti - si è registrata la ...

Amici 2018 : “Felicità è una tv che non ha padroni” - Maria De Filippi replica alla frase polemica di Romina Power : Amici 2018: il talent di Maria De Filippi ieri, sabato 19 maggio, è stato ricco di polemiche e colpi di scena! A partire dalla vittoria dei ragazzi del circuito danza passando per l’eliminazione di Biondo. E non per ultima l’ospitata di Al Bano e Romina Power che ad inizio programma hanno regalato una polemica tra quest’ultima e la padrona di casa, Maria De Filippi. Amici 2018: “Felicità è una tv che non ha padroni”, la polemica di Romina ...

Ballando con le stelle - vince Cesare Bocci. Ad “Amici” Al Bano - Romina e J-Ax (solo non si vedono i due liocorni) : Alla fine della fiera, col 67% dei voti, è stato Cesare Bocci a vincere la 13esima edizione di Ballando con le stelle. “Avevo bisogno di un’esperienza così intensa”, ha detto il volto di fiction di successo come MontalBano che è riuscito a battere l’agguerrita concorrenza di Francisco Porcella (secondo classificato) e della super favorita Gessica Notaro (terza), che ha commosso tutti e ne è comunque uscita come vincitrice ...

Amici - Al Bano e Romina sul palco. La De Filippi stizzita : «Non ho padroni - ma solo un bravo editore» : Tutti pazzi per Al Bano e Romina Power, che sul palco di Amici hanno offerto una versione ispirata al rap di Felicità, uno dei brani più celebri della coppia. Dopo la performance, però, Maria De Filippi si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa, puntualizzando a Romina: «Non ho un padrone, ma un editore e penso che sia una persona perbene». La padrona di casa, evidentemente, non ha gradito quanto cantato da Romina nel testo alternativo ...

BRYAN VS LAUREN - VINCITORE DEL CIRCUITO BALLO / Amici 2018 : l'esito non è scontato - ecco perché : Sono passati mesi da quando abbiamo conosciuto BRYAN e LAUREN e per loro potrebbe essere arrivato il momento del verdetto ad Amici 3028: ci sarà il VINCITORE del CIRCUITO BALLO?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 19:40:00 GMT)

No Tav - corteo in Val di Susa : 'Non esistono governi Amici' - : Gli attivisti che hanno sfilato per sei chilometri dalla stazione di Rosta fino ad Avigliana. Fra i presenti alcuni parlamentari 5 stelle e il vice sindaco di Torino, Guido Montanari

No Tav - corteo in Val di Susa : "Non esistono governi Amici" : No Tav, corteo in Val di Susa: "Non esistono governi amici" Gli attivisti che hanno sfilato per sei chilometri dalla stazione di Rosta fino ad Avigliana. Fra i presenti alcuni parlamentari 5 stelle e il vice sindaco di Torino, Guido Montanari Parole chiave: ...

Leader No Tav : non ci sono governi Amici : 18.52 "Non esistono governi amici. Nessuno si offenda". Lo puntualizza Alberto Periro, Leader storico del movimento No Tav, parlando ad Avigliana al termine del corteo in bassa Valle di Susa. "Ci possono essere governi meno ostili che perseguono i nostri stessi obiettivi. Ma i governi hanno dei vincoli che il movimento No Tav non ha", sottolinea ancora. "Continueremo per la nostra strada chiedendo al governo di andare nella nostra direzione. ...

Al Bano - Amici serale 2018 con Romina Power?/ La cantante non conferma : ancora dubbi sulla sua presenza : Al Bano e Romina Power questa sera saranno ospiti nel serale di Amici 2018? Per il momento, nessuna conferma sulla presenza della cantante, che potrebbe lasciare il suo ex da solo sul palco.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:50:00 GMT)

Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato?/ Fine dell’Amicizia e avvocati in mezzo : non si seguono più su Instagram : Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato? I due hanno smesso di seguirsi sui social e, a quanto pare, la vicenda ora è in mano agli avvocati. Cosa ha scatenato la rottura?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:19:00 GMT)

Alessandra Amoroso non torna ad Amici 2018 : ecco cos'è successo : Alessandra Amoroso non tornerà al Serale di Amici 2018, oggi è più certo che mai. Magari qualcuno ancora conservava la speranza di un ritorno a sorpresa, magari per una puntata sola, ma così non sarà e la conferma è arrivata dal settimanale Di Più. A dire il vero, si sapeva sin dal principio che non ci sarebbe stata per sempre e nella sua ultima partecipazione, inoltre, la cantante è stata chiara tanto quanto lo è stata Maria De Filippi, ...

Pistocchi : “Allegri abbraccia Tagliavento - quando era al Milan non erano così Amici…” : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato il pareggio tra Roma e Juventus, risultato che ha portato allo scudetto della squadra di Massimiliano Allegri. Dopo il tanto discusso dialogo in mixed zone a San Siro dopo Inter-Juve, il saluto tra Allegri e Tagliavento riaccende la polemica. Ecco il messaggio del giornalista Pistocchi: “MaxAllegri festeggia lo Scudetto abbracciando l’arbitro Tagliavento: nel 2012, quando era al ...

Amici - Giulia Michelini stupisce. In studio si è presentata così. Non potete non averci fatto caso : Sabato sera è andata in onda la seconda puntata del serale di “Amici di Maria De Filippi” e, tra sfide, balletti ed esibizioni spettacolari, a farsi notare non sono stati solo i concorrenti ma anche i membri della commissione. Come capitato anche la scorsa settimana, i protagonisti di questa edizione si sono distinti per il loro stile glamour. La cosa particolare è che sono state diverse le donne che hanno puntato tutto su ...

Alessandra Amoroso non torna ad Amici 2018 : ecco cos'è successo : Alessandra Amoroso non tornerà al Serale di Amici 2018, oggi è più certo che mai. Magari qualcuno ancora conservava la speranza di un ritorno a sorpresa, magari per una puntata sola, ma così non sarà e la conferma è arrivata dal settimanale Di Più. A dire il vero, si sapeva sin dal principio che non ci sarebbe stata per sempre e nella sua ultima partecipazione, inoltre, la cantante è stata chiara tanto quanto lo è stata Maria De Filippi, ...