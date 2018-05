NATHALIE GUETTA CON SIMONE DI PASQUALE Cambia il partner | arriva Flavio Insinna

NATHALIE GUETTA - la Natalina in "Don Matteo" : «Con David ci stiamo ritrovando - se ballassi per lui chiuderebbe bottega» : 'Io e David siamo fratelli e figli di genitori separati. Mio padre ha lasciato mia madre e sposato la sua. C'eravamo persi di vista, ma ci stiamo ritrovando. Lui, scherzosamente, mi ha chiesto di ...

Ballando con le stelle 2018/ Finale - diretta e vincitore : NATHALIE GUETTA si toglie la maschera : Ballando con le stelle 2018, diretta Finale 19 maggio: Gina Lollobrigida ballerina per una notte. Chi sarà il vincitore al termine di una serata ricca di sfide?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 20:25:00 GMT)

NATHALIE GUETTA e Simone Di Pasquale/ Finalisti a sorpresa ma tra le polemiche (Ballando con le stelle 2018) : Nathalie Guetta e Simone Pasquale sono una delle coppie in finale a Ballando con le stelle. Ma le polemiche continuano a caratterizzare il loro percorso...(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 09:35:00 GMT)

NATHALIE GUETTA : "Mio fratello David? Se ballassi per lui chiuderebbe bottega. Crescendo - ci siamo ritrovati" : "Mio fratello David mi ha chiesto di ballare ai suoi concerti. Uno scherzo, più che una proposta. Credo che se mai dovesse succedere, chiuderebbe bottega". Forse ancora non tutti sanno che Nathalie Guetta, finalista di Ballando con le stelle, è sorella del famoso dj, David. Figli di madre diversa, i due da piccoli trascorrevano le domeniche insieme, e dopo una fase di separazione, si sono ritrovati. Lo racconta l'attrice in ...

«Ballando con le stelle» - NATHALIE GUETTA : «Le mie insicurezze e l’ottimismo di mio fratello David» : Nathalie Guetta, il corpo minuto e il sorriso posato, è una creatura incredibile. Una donna forte e lucida, il cui carattere poco ci azzecca con quella sua apparenza fragile, la stessa che l’ha portata ad essere la Natalina di Don Matteo. «È un miracolo che io sia qui», ammette con una risata, dicendo quasi «illogica» la propria partecipazione alla finale di Ballando con le stelle. «Sono molto rilassata in proposito, perché nonostante il mio ...

NATHALIE GUETTA - tra Don Matteo e Ballando - e 2 fratelli celebri - : A 16 anni ha lasciato la capitale francese per cimentarsi in spettacoli circensi tra Francia e Benelux. In Italia è diventata famosissima per il suo ruolo di spicco nella fiction Don Matteo, con ...

Ballando - Guillermo Mariotto senza freni : 'NATHALIE GUETTA in finale? Demenza senile...' : Un Guillermo Mariotto esplosivo e spietato, come nel suo stile, ha parlato a Domenica In dei finalisti di Ballando con le Stelle , di cui è uno dei membri della giuria. Il caso del giorno è quello di ...

Ballando - Guillermo Mariotto senza freni : «NATHALIE GUETTA in finale? Demenza senile...» : Un Guillermo Mariotto esplosivo e spietato, come nel suo stile, ha parlato a Domenica In dei finalisti di Ballando con le Stelle , di cui è uno dei membri della giuria. Il caso del giorno è quello di ...

Finalisti Ballando Con Le Stelle 2018/ Chi sono? NATHALIE GUETTA vola in finale per volere del pubblico : Finalisti Ballando con le Stelle 2018, chi sono? Gessica Notaro e Stefano Oradei, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro e Nathalie Guetta.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 14:52:00 GMT)

A 'Ballando con le stelle' NATHALIE GUETTA tra i sei finalisti. E scoppia il panico : Otto coppie in gara per contendersi la finale di 'Ballando con le stelle', due eliminazioni , Massimiliano Morra e Akash, e poi, a sorpresa, la rimonta , regalata, dell'attrice-ballerina Nathalie ...

NATHALIE GUETTA CON SIMONE DI PASQUALE/ Il fratello David : "Andiamo in tour insieme!" (Ballando con le stelle) : Video, NATHALIE GUETTA e SIMONE Di PASQUALE continuano a stupire a Ballando con le stelle 2018 nonostante le evidenti difficoltà tecniche. Solo effetto simpatia?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:18:00 GMT)

NATHALIE GUETTA e Simone Di Pasquale/ Selvaggia Lucarelli : "Basta - stasera uscite!" (Ballando con le stelle) : Video, Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale continuano a stupire a Ballando con le stelle 2018 nonostante le evidenti difficoltà tecniche. Solo effetto simpatia?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 21:10:00 GMT)

NATHALIE GUETTA E SIMONE DI PASQUALE/ "Camminare da femmina il mio obiettivo" (Ballando con le stelle 2018) : Video, NATHALIE GUETTA e SIMONE Di PASQUALE continuano a stupire a Ballando con le stelle 2018 nonostante le evidenti difficoltà tecniche. Solo effetto simpatia?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 11:03:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli/ Riuscirà a "eliminare" NATHALIE Guetta? (Ballando con le stelle 2018) : Selvaggia Lucarelli conferma il suo ruole di giudice dalla lingua taglienta a Ballando con le stelle 2018. La giornalista non nasconde simpatie e antipatie per i ballerini ancora in gara.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:25:00 GMT)