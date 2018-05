La Cassazione | “I genitori commettono un reato litigando davanti ai figli Bimbi

fanpage

(Di sabato 19 maggio 2018) Per i giudici della Corte Suprema i litigi tra mamma e papà possono danneggiare l’equilibrio psicofisico della prole e sono quindi da considerare come maltrattamenti in famiglia. E non sarebbero non sono solo i, a subire le conseguenze di un clima di tensione costante, ma persino i feti sarebbero in grado di percepire cosa avviene nell'ambiente esterno, attorno a loro.