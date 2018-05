Crozza-Salvini in diretta su Facebook elenca i punti del contratto Lega-M5s E spiega a

Crozza è Berlusconi - esausto di Salvini : “Stargli dietro come un vecchio rimbambito - come una Meloni qualunque…” : Un Silvio Berlusconi esilarante sul palco di Fratelli di Crozza – il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, mostra tutta la sua insofferenza nei confronti di Matteo Salvini: “Forse è tempo che io me ne vada davvero. Stare dietro a Salvini come un vecchio rimbambito, come una Meloni qualsiasi alla mia età di 46 anni non me l’aspettavo. L’ex cavaliere sdraiandosi sul bancone da cui ha fatto il ...

Crozza-Berlusconi esasperato da Salvini 'Me ne vado - voglio morire qui' : Un Silvio Berlusconi esilarante ieri sera sul palco di Fratelli di Crozza - il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, mostra tutta la sua insofferenza nei confronti ...

Crozza - la serata romantica di Di Maio con Salvini : “Al primo appuntamento non governo mai…”. E c’è anche il terzo incomodo : Maurizio Crozza si sdoppia e veste i panni di Matteo Salvini e Luigi Di Maio impegnati in una serata romantica di avances e dolcezze. Lo show di Fratelli di Crozza va in onda tutti i venerdì, in prima serata, sul Nove L'articolo Crozza, la serata romantica di Di Maio con Salvini: “Al primo appuntamento non governo mai…”. E c’è anche il terzo incomodo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crozza e la cena romantica tra Di Maio e Salvini : 'Al primo appuntamento non governo con nessuno' : Nel programma Fratelli di Crozza, in onda su Nove, il comico genovese si cala nei panni di Luigi Di Maio e Matteo Salvini in una cena romantica in...

Fratelli di Crozza - anticipazioni puntata 6 aprile : consultazioni politiche e cena tra Salvini e Di Maio - info streaming : Fratelli di Crozza, anticipazioni oggi 6 aprile 2018 Maurizio Crozza analizza attraverso i suoi amati personaggi e i monologhi satirici l'intricata situazione politica focalizzandosi sulle ...

Fratelli di Crozza - anticipazioni 6 aprile : il comico fa Di Maio e Salvini insieme a cena : Live streaming su Dplay Italia , https://goo.gl/fwg9Ay Fratelli di Crozza stasera, le anticipazioni del 6 aprile In tema di consultazioni per il prossimo presidente del Consiglio, Maurizio Crozza ...

Crozza- Berlusconi : 'Adesso provo a chiamare Salvini così facciamo pace' : Sul palco di Fratelli di Crozza - il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Crozza/Berlusconi sempre più indeciso e confuso cambia continuamente idea sulle possibili ...