Dogman | la madre della vittima del Canaro chiede un milione di euro a Matteo Garrone

Dogman - la rabbia della madre della vittima del Canaro : “Giancarlo aveva una dignità” e chiede un milione di euro a Matteo Garrone : In concorso a Cannes per la Palma d’oro di Dogman si parla da giorni. L’ultimo film di Matteo Garrone, 10 minuti di applausi sulla Croisette, però non è piaciuto a Vincenzina Carnicella, 77 anni, madre di Giancarlo Ricci ucciso nel 1988 da Pietro De Negri, detto il “Canaro”. Il regista ha più volte spiegato che la vicenda nerissima del Canaro è stata soltanto un punto di partenza e quindi non è la ricostruzione del fatto di cronaca ...