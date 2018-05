: Camorra, manette per tre imprenditori: «In contatto con i giocatori del Napoli» - Corriere : Camorra, manette per tre imprenditori: «In contatto con i giocatori del Napoli» - TelevideoRai101 : Napoli, camorra e affari: 6 arresti Dia - brunellace : Camorra, condanne per 5 secoli ai boss della 'paranza dei bambini' -

La Direzione investigativa antimafia (Dia) diha eseguito 6(4 in carcere e 2 ai domiciliari) a seguito di indagini della Dda volte al contrasto delle attività finanziarie dellae in particolare dell'agguerrito clan Lo Russo. Tra gli arrestati 2 medici molto noti a, che riciclavano denaro del clan in attività di ristorazione, e Domenico Mollica,cognato dell'ex capo clan Carlo Lo Russo. Riciclaggio,intestazione fittizia di beni e favoreggiamento, le accuse mosse a vario titolo.(Di giovedì 17 maggio 2018)