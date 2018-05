Maria De Filippi | ' Amici | vi rivelo il mio sogno' Il programma presto rivoluzionato?

Vuoi Scommettere?/ Diretta e anticipazioni : da Maria De Filippi a Berlusconi - ospiti da record (17 maggio) : Vuoi Scommettere? Ecco le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di oggi giovedì 17 maggio: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti debuttano con Maria De Filippi e company.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 08:00:00 GMT)

Barbara d’Urso commenta l’imitazione fatta da Maria De Filippi : Barbara d’Urso su Maria De Filippi: “Sono stata onoratissima” Barbara d’Urso volente o nolente viene imitata: vi sono colleghe che ne imitano toni e temi trattati per sentirsi più (fintamente) vicine al pubblico; imitatrici come la brava Valeria Graci la quale ha sempre dichiarato che non ha mai ricevuto apprezzamenti sinceri dalle sue ‘vittime’ come quelli che riceve costantemente dalla d’Urso. E poi ...

Amici di Maria De Filippi - ecco perché Bianca Atzei ha rinunciato : Bianca Atzei ha rinunciato ad Amici. perché? Lo ha spiegato lei stessa con una lunga intervista a Domenica Live, durante la quale Barbara d'Urso le ha fatto tante domande interessanti: la maggior parte, ovviamente, sono state rivolte per scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata (e il vero motivo per cui si è lasciata con Max Biaggi), altre ci hanno permesso invece di conoscere meglio questa cantante, quali sono stati i segreti dell'Isola ...

Amici - spettatori contro Maria De Filippi : 'Ci prendete per il c***!' Video : Amici di Maria De Filippi sta facendo parecchio discutere il pubblico, ma per ragioni tutt'altro che positive [Video]. Il noto talent show, infatti, sembra si stia trascinando senza una vera e propria idea di fondo, rimescolando le carte in tavola puntata dopo puntata. Il pubblico insorge contro Amici di Maria De Filippi L'impressione è che si stia facendo di tutto per tenere alta la curiosita' del pubblico 'furbescamente', facendo così passare ...

Maria De Filippi è delusa e arrabbiata - chi ne è stata la causa? Ecco le news Video : I rapporti tra la regina di Mediaset Maria De Filippi e Tina Cipollari, secondo il settimanale 'Novella 2000', sarebbero molto tesi. La 'vamp' di 'Uomini e donne', avrebbe dichiarato di volere prendersi una pausa dai suoi impegni televisivi per re i suoi tre figli: Mattias, Gianluca e Francesco, frutto del suo amore con Chicco Nalli. La notizia, secondo molti, avrebbe trovato conferma da una fotografia pubblicata dalla 'vamp' viterbese su ...

Maria De Filippi - a Uomini e Donne il raptus di Paolo Crivellin : 'Nonostante tutte queste cazz***...' : Toni che, a Maria De Filippi , piaceranno il giusto. Si parla di Uomini e Donne e della rivalità tra Paolo Crivellin e Nilufar Addati , con la seconda che criticò pesantemente il tronista, affermando: ...

Le assegnazioni di Amici di Maria De Filippi per il serale del 19 maggio : i brani per i cantanti : Le assegnazioni di Amici di Maria De Filippi per il serale del 19 maggio sono state svelate oggi nel corso dell'appuntamento quotidiano su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. I cantanti in gara nel team bianco sono tre: Emma, Biondo ed Irama. Nella squadra blu, invece, sono rimasti in due: Einar e Carmen. Nella prossima puntata di Amici di Maria De Filippi, Einar sarà alla prova con una serie di cover, da Dalla a Gino Paoli ...

Maria De Filippi è delusa e arrabbiata - chi ne è stata la causa? Ecco le news : I rapporti tra la regina di Mediaset Maria De Filippi e Tina Cipollari, secondo il settimanale 'Novella 2000', sarebbero molto tesi. La 'vamp' di 'Uomini e Donne', avrebbe dichiarato di volere prendersi una pausa dai suoi impegni televisivi per seguire i suoi tre figli: Mattias, Gianluca e Francesco, frutto del suo amore con Chicco Nalli. La notizia, secondo molti, avrebbe trovato conferma da una fotografia pubblicata dalla 'vamp' viterbese su ...

Amici di Maria De Filippi - parla la ballerina Valentina Verdecchi contro Alessandra Celentano : 'Mi ha turbata molto' : Una volta eliminata da Amici di Maria De Filippi, Valentina Verdecchi ha rilasciato un'intervista al sito Comingsoon.it per raccontare la sua esperienza nel programma. L'ex ballerina del talent ha ...

“Ma stai scherzando?”. Maria De Filippi la chiama - Michelle Hunziker resta di sasso. Tutto in diretta : Quando si dice l’effetto sorpresa. Michelle Hunziker è sembrata davvero stupita quando, in diretta, Maria De Filippi l’ha chiamata. Si sa: i colpi di scena fanno parte del mestiere e così, dopo un attimo di smarrimento con tanto di “Maria, ma stai scherzando?”, la svizzera ha accontentato la padrona di casa. Ma se vi siete persi la sesta puntata del Serale di Amici allora dobbiamo fare un passo indietro. ...

Amici - spettatori contro Maria De Filippi : 'Ci prendete per il c***!' : Amici di Maria De Filippi sta facendo parecchio discutere il pubblico, ma per ragioni tutt'altro che positive. Il noto talent show, infatti, sembra si stia trascinando senza una vera e propria idea di fondo, rimescolando le carte in tavola puntata dopo puntata. Il pubblico insorge contro Amici di Maria De Filippi L'impressione è che si stia facendo di tutto per tenere alta la curiosità del pubblico 'furbescamente', facendo così passare in ...

Mariano Catanzaro segnalazione. Maria De Filippi : “A noi ci fa scomodo” : Uomini e Donne, Mariano Catanzaro nella bufera: Maria De Filippi sbotta E’ appena finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, e a far molto discutere è stato senza ombra di dubbio il tronista Mariano Catanzaro. Cosa è successo? In pratica è finito nell’occhio del ciclone per via di alcune segnalazioni. Difatti il giovane protagonista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è stato sorpreso ...

'Vuoi Scommettere?' ospiti prima puntata 17 maggio : Nek e Maria De Filippi Video : 'Vuoi Scommettere?' ha svelato i nomi degli ospiti della prima puntata del 17 maggio. Michelle Hunziker torna in televisione in prima serata su Canale 5 per la prima volta dopo il Festival di Sanremo con la nuova versione del programma di successo di Rai Uno che per molti anni venne condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Per questa nuova avventura televisiva, la showgirl svizzera avra' al suo fianco la figlia Aurora. Sono gia' disponibili ...

Maria De Filippi - Uomini e donne e il nuovo caso Mariano Catanzaro : la gravissima doppia accusa : nuovo caso Mariano Catanzaro a Uomini e donne . Il tronista più chiacchierato di Maria De Filippi è stato accusato da una ragazza di aver baciato appassionatamente una signorina durante una serata in ...