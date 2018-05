Ilva | operaio muore travolto da una fune Scatta lo sciopero

Muore un operaio all' Ilva - i sindacati proclamano lo sciopero : Roma, 17 mag. , askanews, I sindacati proclamano lo sciopero all'Ilva di Taranto dopo l'infortunio mortale oggi al dipendente della ditta Ferplast. 'Richiamando con forza le precarie condizioni in cui ...

Un operaio di un’azienda appaltatrice è morto in un incidente all’Ilva di Taranto : Un operaio che lavorava all’ILVA di Taranto per un’azienda appaltatrice ha avuto un incidente su una gru ed è morto: si chiamava Angelo Fuggiano e aveva 28 anni. I sindacati hanno proclamato lo sciopero dei dipendenti diretti e di quelli The post Un operaio di un’azienda appaltatrice è morto in un incidente all’ILVA di Taranto appeared first on Il Post.