Il modulo rivoluzionario a cui sta pensando Ballardini è a dir poco sorprendente

(Di giovedì 17 maggio 2018) L'obiettivo più imminente è di chiudere la stagione con una vittoria davanti ai tifosi. L'allenatore del Genoa, Davide, pensa soprattutto alla sfida di domenica prossima contro il Torino, ma allo stesso tempo comincia a valutare le possibili strade tattiche per la nuova stagione. Divertire e divertirsi, questa è l'idea. Campagna acquisti permettendo. Il tecnico dei rossoblu è in contatto costante con la società e ha già dato alcune indicazioni per il prossimo mercato. Sintonia buona con il direttore generale Giorgio Perinetti, che in queste ultime settimane ha portato avanti il lavoro di scouting per rafforzare la squadra. Due moduli per il Genoa del futuro, uno sarebbeè certo di voler cambiaree vorrebbe partire da una difesa a quattro uomini. Il concetto fondamentale per lo sviluppo del gioco in mente dal ravennate prevede un centrocampo di ...