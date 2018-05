Giro di California 2018 | Tejay Van Garderen vince la crono e si porta in testa alla

Giro di California - Sagan battuto anche oggi - il corridore analizza la sua prestazione a Laguna Seca : Peter Sagan ha chiuso in quarta posizione la terza tappa del Giro di California: il campione del mondo ha analizzato la sua prestazione a Laguna Seca La terza tappa del Giro di California è stata interessante sotto ogni punto di vista. A conquistare la frazione è stato Toms Skujins della Trek Segafredo ha battuto sul traguardo di Laguna Seca lo statunitense Sean Bennett della Hagens Berman Axeon giunto con tre secondi di svantaggio e ...

Giro di California – Skujins come i piloti della SBK : il lettone vince a Laguna Seca : Toms Skujins della Trek Segafredo ha vinto la terza tappa del Giro di California: battuti Sean Bennett e Caleb Ewan Toms Skujins ha vinto la terza tappa del Giro di California. Il lettone della Trek Segafredo ha battuto sul traguardo di Laguna Seca lo statunitense Sean Bennett della Hagens Berman Axeon giunto con tre secondi di svantaggio e l’australiano Caleb Ewan della Mitchelton Scott, che ha regolato il gruppo, giunto a 8″. ...

Ciclismo - Giro della California : terza tappa a Skujins - Bernal sempre leader : ... Hagens Berman Axeon, e di 8' il gruppo dei migliori, regolato in volata dall'australiano Caleb Ewan , Mitchelton-Scott, sullo slovacco e campione del mondo Peter Sagan , Bora-Hansgrohe, e sul ...

Giro di California 2018 : Toms Skujins anticipa e beffa il gruppo - Caleb Ewan vince la volata dei battuti : Parla lettone la terza frazione del Giro di California: ad aggiudicarsi la King City – Laguna Seca Recreation Area, di 197 km è stato l’alfiere della Trek-Segafredo Toms Skujins, bravo ad anticipare il gruppo assieme allo statunitense Sean Bennett, poi secondo a 3″ dal vincitore. La volata dei battuti è andata all’australiano Caleb Ewan, che ha regolato il gruppo, giunto a 8″, battendo lo slovacco Peter ...

Ciclismo – Giro di California : Durasek e Ravasi dell’UAE Team Emirates soddisfatti della loro impresa nella seconda tappa : Kristijan Durasek e Edward Ravasi dell’UAE Team Emirates analizzano la prestazione realizzata nella seconda tappa del Giro di California La seconda tappa del Giro di California ha impegnato i corridori per 157 chilometri, dalla spiaggia di Ventura fino ai 1.059m di altitudine di Gibraltar Road, un’ascesa di 12 chilometri all’ 8% di media. Buona la prova della UAE Team Emirates che ha piazzato Durasek e Ravasi nei primi dieci alle spalle ...

Ciclismo - Giro della California : Bernal vince la seconda tappa ed è il nuovo leader : LOS ANGELES , California, USA, - Il colombiano Egan Bernal ha vinto la seconda tappa ed è il nuovo leader del Giro della California . Il rappresentante del Team Sky con un attacco sull'ultima salita ...

Ciclismo – Bernal impera sul Gibraltar Road : il colombiano ha vinto la seconda tappa del Giro di California : Egan Bernal ha conquistato la tappa regina del Giro di California: battuti Majka della Bora Hansgrohe e Adam Yates della Mitchelton Scott Egan Bernal ha vinto la seconda tappa del Giro di California. Il corridore del Team Sky ha battuto tutti i suoi avversari nella difficile salita di Gibraltar Road andando così a conquistare la tappa regina della corsa statunitense. In seconda posizione è giunto Rafal Majka della Bora Hansgrohe a 21 secondi di ...

Giro di California 2018 : Egan Bernal mostruoso! Il colombiano domina in salita - bene Ravasi : Egan Bernal è veramente mostruoso. Il colombiano del Team Sky sta crescendo gara dopo gara e diventa sempre più difficile per gli avversari fermarlo. Nella seconda tappa del Giro di California, partita da Ventura e giunta sulla caratteristica salita di Gilbratar Road dopo 157 chilometri, il capitano dello squadrone britannico ha davvero fatto il vuoto, cogliendo il successo e mettendo già un buon margine tra sé e i rivali diretti. Tre corridori ...

Giro di California 2018 : Fernando Gaviria sfreccia a Long Beach : Poco più di un criterium: si è risolta in volata la prima tappa del Giro di California 2018, 134 chilometri con partenza e arrivo a Long Beach che hanno aperto una settimana che si preannuncia spettacolare. Il successo, proprio allo sprint, per il colombiano Fernando Gaviria della Quick-Step Floors. Le squadre dei velocisti, come prevedibile, non hanno avuto alcun problema a controllare la corsa in vista del finale, andando a riassorbire i vari ...

Giro di California 2018 : Peter Sagan la star - percorso duro con salite e cronometro : Nella giornata di domenica prenderà il via il Giro di California 2018, breve corsa a tappe del World Tour che però negli ultimi anni ha visto al via una startlist sempre di alta qualità, complice anche il periodo della stagione che consente ai big di mettere chilometri nelle gambe in un clima favorevole in vista della seconda parte della stagione. Andiamo a vedere cosa ci attende nelle sette frazioni di gara. Il percorso Due arrivi in salita e ...

Giro di California 2018 : il percorso e le tappe ai raggi X. Tante salite e una cronometro da 34 chilometri : Domenica, con la prima frazione, prenderà il via il Giro di California 2018, corsa a tappe di una settimana che si svolge sulla West Coast statunitense. Corsa prestigiosa inserita nel calendario World Tour, che offre a diversi corridori la possibilità di tornare a macinare chilometri dopo le fatiche della primavera in un contesto, anche climatico, molto adatto piacevole. Andiamo a vedere le sette tappe e il percorso ai raggi X. Domenica 13 ...

Giro di California 2018 : programma - orari e tv. Le date e il calendario : Sette tappe nello Stato del sole: domenica scatterà il Giro di California 2018, una breve corsa a tappe del World Tour che con la sua collocazione nel calendario riesce ad attrarre molti tra i big che non si sono presentati al via del Giro d’Italia, complici anche le bellezze naturalistiche e il clima del Paese ospitante, molto favorevole per finalizzare la preparazione e mettere chilometri nelle gambe in vista della seconda parte di ...