Contratto di Governo | fuori dall' Euro e via le sanzioni alla Russia

GOVERNO - SALVINI-DI MAIO : NIENTE STAFFETTA?/ Contratto M5s-Lega quasi pronto : “nomi ministri? Solo politici” : GOVERNO M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di MAIO, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su Contratto di GOVERNO, oggi si chiude?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:45:00 GMT)

Governo - dopo la bozza del Contratto tra Lega e M5s salgono i tassi sui Btp e lo spread si allarga fino a 150 punti : salgono i tassi di interesse sui Btp italiani il giorno dopo la rivelazione di una bozza (superata) del contratto di Governo in discussione tra Lega e M5s, in cui compariva tra il resto la richiesta alla Bce di annullare 250 miliardi di debito pubblico italiano su un totale di oltre 2.300. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni ha superato il 2%, il massimo da due mesi. Di conseguenza lo spread (cioè il differenziale tra il tasso pagato ...

Di Maio : in Contratto Governo riduzione numero parlamentari : Roma, 16 mag. , askanews, 'Nel contratto di governo tra M5S e Lega 'c'è la riduzione del numero dei parlamentari'. Lo ha detto Luigi Di Maio lasciando Montecitorio per andare a pranzo. 'Un grande tema ...

Governo - Di Stefano - M5s - : "Lavoro sul Contratto in pratica chiuso - il premier già individuato" : Anche Manlio Di Stefano conferma che il lavoro con la Lega sul programma è sostanzialmente concluso: "I tedeschi ci hanno messo sei mesi, a noi dopo due settimane ci accusano di essere in ritardo", ha ...

Governo - Di Maio : “Contratto? Quasi finito - mancano questioni dirimenti”. E su Grillo : “Euro? Vedrete la sintesi politica” : “Mi dicono dal tavolo del contratto che sono Quasi arrivati alla fine, ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti”. Così Luigi Di Maio sul contratto di Governo sul programma, arrivando alla Camera dei deputati. Il capo politico M5s ha invece tagliato corto sull’euro, dopo le smentite sull’uscita dalla moneta unica (dopo la pubblicazione della prima bozza di programma) e le parole successive di Beppe Grillo sul ...

Governo - Salvini : "Contratto entro oggi. Interni alla Lega" : Il leader del Carroccio in diretta Facebook: "entro dovremmo chiudere". E assicura "5 miliardi di spesa per rimpatri e espulsioni: ministro leghista sarà garante dei confini". Sullo spread: "Giochini ...

Governo M5s-Lega - ultimo giorno di lavoro sul Contratto. Salvini : “Intesa sulla Fornero. Ministro Lega garante confini” : La giornata si annuncia quella della chiusura del contratto di Governo tra M5s e Lega. Lo dicono i Cinquestelle, lo dice anche la Lega. “Ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti, ma ci stiamo lavorando” spiega Luigi Di Maio. Con i grillini “si ragiona positivamente” conferma Matteo Salvini: “Abbiamo fatto bei passi avanti”. Il segretario della Lega assicura che è stato trovato un punto di incontro ...

Governo - dopo la bozza del Contratto Lega-M5s salgono i tassi sui Btp e lo spread si allarga fino a 140 punti : salgono i tassi di interesse sui Btp italiani il giorno dopo la rivelazione di una bozza (superata) del contratto di Governo in discussione tra Lega e M5s, in cui compariva tra il resto la richiesta alla Bce di annullare 250 miliardi di debito pubblico italiano su un totale di oltre 2.300. Il rendimento dei titoli di Stato italiani a dieci anni ha toccato il 2%, il massimo da due mesi. Di conseguenza lo spread (il differenziale tra il tasso ...

Beppe Grillo pensa a un Euro a due velocità. E pronostica che il Contratto di governo si farà : Euro a due velocità, flussi migratori da controllare e accordo di governo a un passo. Beppe Grillo torna a dire la sua in una lunga intervista al Newsweek rilanciata sul suo blog."L'Unione Europea in passato aveva molti meriti, ma ora è disfunzionale, ha bisogno di riforme. Il Parlamento Europeo non ha alcun potere, le decisioni sono prese dai commissari - afferma -. E se si guarda a chi siede nelle commissioni, si trova un ...

Governo M5s-Lega - Gene Gnocchi svela il retroscena della trattativa : “Ecco come è nato il Contratto” : Durante la riunione al Pirellone a un certo punto ti dico solo che è entrato uno con uno spazzolone in mano, Salvini gli ha chiesto: “Per caso lei è Conte, il nuovo premier?” E quello gli ha risposto: “Veramente sono uno delle pulizie, stavo pulendo il ventesimo piano e se mi dite quando uscite pulisco anche il vostro ufficio”. A Giorgetti gli è venuta un’idea. “Ma lei che studi ha fatto?” “Io ho la terza media”. “Allora ci fa un favore? Ci ...

Contratto di governo M5S-Lega - la bozza è un caso : uscita dall'euro e cancellazione debito - 'Testo superato' : ... , basato sul predominio del mercato e sul rispetto dei vincoli stringenti, deve essere ripensato insieme ai partner europei e assieme alla politica monetaria", si legge nel documento diffuso a fine ...

Stretta finale per Contratto di governo. Di Maio : 'Oggi forse chiudiamo'. Torna ipotesi staffetta : Dopo il pessimismo che si era diffuso ieri i leader di Lega e M5s annunciano di essere a un passo dal traguardo. Anche Salvini, come i pentastellati, prima 'di partire' consulterà la propria base per ...

Governo M5s-Lega - programma e Contratto/ Salvini e Di Maio : "la fine è vicina - tra poco il Premier" : Governo M5s-Lega, le ultime notizie: Salvini e Di Maio, 'la fine è vicina'. Pubblicata una bozza del contratto di programma, chi sarà il premier?

[Il retroscena] Il giallo del Contratto tra Lega e Cinque Stelle e i trattati Ue da cambiare. Ma il Quirinale ha già pronto un altro governo : ... "L'impianto della governance europea , patto di stabilità, fiscal compact etc etc, deve essere ripensato insieme ai partner europei, compresa la politica monetaria, con lo spirito di tornare all'...