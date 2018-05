È morta Margot Kidder | Lois Lane nei primi film di Superman

wired

(Di martedì 15 maggio 2018) Si è spenta il 13 maggio all’età di 69 anni l’attrice americana. La donna era divenuta famosa fra gli anni Settanta e Ottanta in particolare per aver interpretato il ruolo dineidedicati a, nei quali recitava assieme al compianto Christopher Reeve. Le cause della morte non sono state rese note, anche secombatteva da anni contro manie depressive e altri problemi che hanno complicato la sua esistenza contraddistinta comunque da una carriera di quasi 50 anni. L’attrice aveva iniziato a lavorare in televisione alla fine degli anni Sessanta prima di ottenere il successo al cinema: girò diverse pellicole assieme a grandi nomi come Peter Fonda ma fu però solo con i quattrodi, girati fra il 1978 e il 1987, che raggiunse la fama assoluta. Continuò poi a lavorare sia per il grande schermo, come ad esempio ...