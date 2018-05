Insetticidi per frenare la Xylella | Mellone passa al contrattacco | vieta i pesticidi e

Api - l’Unione europea vieta tre Insetticidi dannosi. Utilizzo sarà consetito solo all’interno di serre permanenti : l’Unione europea vieta i tre insetticidi dannosi per api. Anche l’Italia, insieme ad altri 15 Paesi, ha votato oggi a favore del bando permanente per i tre neonicotinoidi più utilizzati al mondo, imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam, estendendo il divieto parziale già in vigore dal 2013. Rimane consentito il loro Utilizzo solo all’interno di serre permanenti. A esprimere soddisfazione, in primis, le organizzazioni che hanno condotto una ...

Fuori i neonicotinoidi dai nostri piatti : storica decisione dell’Europa - bandito l’uso in campo aperto dei 3 Insetticidi più diffusi al mondo : Arriva oggi dopo anni di battaglie la decisione presa dagli Stati membri dell’Europa di bandire l’uso dei neonicotinoidi in campo aperto. Si tratta di una grande vittoria per gli insetti impollinatori, come le api, e per tutti noi, contadini, consumatori e Stati membri. Lo scorso marzo l’Efsa ha ribadito la pericolosità di tre insetticidi della classe dei neonicotinoidi: clothianidin, imidacloprid e thiamethoxam. Il risultato è stato che la ...