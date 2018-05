Volley | Ofelia Malinov | “Italia | ai Mondiali per stupire Voglio riprendermi tutto Che

oasport

: #volley Ofelia Malinov carichissima per l'estate: 'Italia, ai Mondiali per stupirmi. Voglio riprendermi tutto dopo… - OA_Sport : #volley Ofelia Malinov carichissima per l'estate: 'Italia, ai Mondiali per stupirmi. Voglio riprendermi tutto dopo… - metfirenze : Volley. Ofelia Malinov è della Savino Del Bene La giovane palleggiatrice della Nazionale arriva dalla Foppapedretti… -

(Di venerdì 11 maggio 2018)si sta preparando per una ricca estate con la Nazionale Italiana di, ricoprirà il ruolo di palleggiatrice titolare e dovrà trascinare le compagne verso grandi traguardi: la Nations League e sopratil Mondiale in Giappone sono nel mirino. La 22enne, reduce da una buona annata con Bergamo e pronta a vestire la casacca di Scandicci, vuole riprendersi quello che le è stato tolto lo scorso anno a causa dell’infortunio che le impedì di partecipare agli Europei: “Non vedo l’ora di ripartire – ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport. Dall’anno scorso è rimasto un po’ di amaro in bocca. Siamo un gruppo giovane, ambizioso, sappiamo che bisogna lavorare tanto, perché abbiamo tanto da dimostrare. Mi è dispiaciuto dover rinunciare agli Europei. Nella mia testa mai avrei pensato di non poterci andare. Le ragazze mi hanno dimostrato che ci ...