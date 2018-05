Serie A Chievo | con il Bologna senza Radovanovic e Bani

Serie A Chievo - Giaccherini punta il Bologna : «Contano le motivazioni» : VERONA - Tocca ad Emanuele Giaccherini suonare la carica in casa Chievo Verona . Del resto, la salvezza ancora non è matematica. "Non abbiamo ancora fatto niente. Domenica vincendo contro il Crotone ...

Video/ Chievo Crotone (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A 36^ giornata) : Video Chievo Crotone (-): highlights e gol della partita di Serie A per la 36^ giornata. Vittoria fondamentale per i veneti nella sfida salvezza, decidono le reti di Birsa e Stepinski(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:50:00 GMT)

Serie A Chievo - D'Anna : «Bravi i ragazzi e Maran» : Il nuovo tecnico però non si prende i meriti del successo contro il Crotone: "L'emozione è stata immensa - dice a Sky Sport - Vedere lo stadio pieno come ai vecchi tempi è stato bellissimo. Ho ...

Serie A 36esima giornata pericolosa sconfitta del Crotone contro il Chievo davanti ad oltre tremila sostenitori. Salvezza a rischio : Chievo 2 Crotone 1 Marcatori: Birsa 12°, Stepinski 82°, Tumminello 94° Chievo (4-3-3): Sorrentino, Cacciatore (Bani), Tomovic, Dainelli, Gobbi,

Serie A Chievo - D'Anna : «Ordine e personalità contro il Crotone» : VERONA - Il neoallenatore del Chievo Lorenzo D'Anna ha parlato prima dello scontro salvezza tra i clivensi e il Crotone : "La partita con il Crotone e' determinante - ha detto D'Anna - ma non e' un ...

Serie A Crotone - Faraoni : «Umili e concentrati contro il Chievo» : Crotone - Davide Faraoni ha bene in mente il valore di Chievo-Crotone , scontro salvezza nel senso stretto della parola: "Sono contento di essere tornato quello che ero, sto in forma, spero di esserlo ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : il Brescia affronta l’Empoli Ladies e la Juventus in trasferta contro il Chievo. La sfida continua! : Penultimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A ed ancora alcuni verdetti sono da emettere. In primis, la lotta per lo Scudetto tra Brescia e Juventus è sempre più intensa, anche dopo il confronto dei quarti di finale di Coppa Italia vinto dalle Leonesse (1-0) a Vinovo. Il calendario prevede per le due contendenti al titolo (attualmente a pari punti a quota 54) due impegni di tenore diverso: le Rondinelle se la vedranno contro ...

Serie A Crotone - Capuano : «Chievo? Ci arriviamo nel migliore dei modi» : Crotone - Marco Capuano alza la guardia prima di Chievo-Crotone , una partita che mette in palio una fetta di salvezza: 'E' una sfida importante - ha dichiarato il difensore ai microfoni di Fctv - Ci ...

Serie A Crotone - Capuano sfida il Chievo : «Non vediamo l'ora» : Crotone - Chievo-Crotone si avvicina. Marco Capuano è carico prima della gara che vale un pezzo di salvezza: 'E' una sfida importante - ha dichiarato il difensore ai microfoni di Fctv - Ci siamo ...

Serie A Chievo-S. Martino 4-0 : a segno Castro e Cesar : VERONA - Questa domenica il Chievo ospiterà il Crotone al Bentegodi per un match-salvezza, e oggi il neoallenatore Lorenzo D'Anna ha fatto svolgere ai suoi ha svolto una gara di allenamento contro l' ...

Biglietti Chievo-Crotone - Serie A (6 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita del Bentegodi : Domenica 6 maggio allo stadio Bentegodi di Verona andrà in scena una sfida molto importante per i bassi fondi della graduatoria del campionato di calcio di Serie A tra il Chievo ed il Crotone, valida per la 36ma giornata del torneo nazionale. Un match importante quello del rettangolo di gioco verone. I clivensi avranno un nuovo mister in panchina: esonerato Maran e promozione, dalla Primavera alla prima squadra, di Lorenzo D’Anna. ...

Pagelle/ Roma Chievo : finalmente Schick! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 35^ giornata) : Pagelle Roma Chievo: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 35^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico (oggi 28 aprile)(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 09:42:00 GMT)

VIDEO/ Roma Chievo (4-1) - Schick : Gol frutto del lavoro. Highlights e gol della partita (Serie A 35^ giornata) : VIDEO Roma Chievo (4-1): Highlights e gol della partita di Serie A per la 35^ giornata. Le immagini salienti del match all'Olimpico (sabato 28 aprile 2018)(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 08:43:00 GMT)

