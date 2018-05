Il Ken Umano | Rodrigo Alves Barbara D' Urso innamorata | Meraviglioso Grande

Gf - il Ken Umano : "Non toglierei più le costole. Ora le tengo nella mia casa di Londra" : L'esperienza di Rodrigo Alves, alias il Ken umano, all'interno della casa del Gf Nip è finita, ma la sua presenza ha portato almeno per qualche giorno un po' di spensieratezza e tranquillità.Ma prima di lasciare la casa, Rodrigo ha fatto divertire i suoi compagni andando contro le regole. Il Ken umano, infatti, si è fatto la doccia completamente nudo, noncurante della presenza delle telecamere. Ma ai momenti di disimpegno, Rodrigo Alevs ha ...

il Ken Umano - Rodrigo Alves/ Torna nel salotto della D'Urso dopo il commovente addio al Grande Fratello 2018 : Rodrigo Alves, il Ken umano pronto a fare il suo ritorno nel salotto di Barbara D'Urso dopo il commovente addio dei ragazzi della Casa del Grande Fratello 2018(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 07:00:00 GMT)

“Lo ha baciato!”. Ken Umano all’attacco (e l’altro ‘rosica’). Lo ha fatto proprio con lui - il bello e ribelle dell’edizione numero 15 : Il Ken umano. Esatto, proprio lui. L’attrazione – senza offesa, non ce ne voglia il caro Rodrigo – che Barbara D’Urso ha scelto per ridare brio al Grande Fratello edizione numero 15. Un’ edizione che i ben pensanti non guarderebbe neppure con il binocolo – come la più sfigata squadra di serie A un trofeo europeo (potete aggiungere un nome qualsiasi a discrezione del vostro credo calcistico – impallinata dalla critica e presa di mira da ...

Il “Ken umano” al Grande Fratello - SICPRE : nella chirurgia estetica “c’è un limite da non superare” : nella chirurgia estetica c’è un limite che non andrebbe superato. Un limite di cui i pazienti devono essere informati e consapevoli, e sul quale la Società Italiana di chirurgia Plastica Ricostruttiva ed estetica SICPRE richiama ancora una volta l’attenzione, anche in seguito alle ultime puntate del Grande Fratello, con la partecipazione del “Ken umano”, l’uomo che detiene il Guinness dei primati per il numero di interventi di chirurgia estetica ...

